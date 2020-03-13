中国农科院助攻食用豆战“疫”

春季是我国南方地区秋冬播蚕豆豌豆陆续开花结荚、北方地区春播备耕的关键时期，如何在防控新冠肺炎疫情的同时，确保食用豆的安全生产和有效供给？中国农业科学院作物科学研究所的专家们为此付出了艰辛的努力。

中国农业科学院作物科学研究所研究员、国家食用豆产业技术体系首席科学家程须珍提出把“防疫情、促生产、保供给，为有关政府部门和用户提供技术咨询”列为2020年体系建设应急性任务，组织全体系人员迅速调研并预测疫情对食用豆产业发展产生的影响，为政府相关部门决策提供了数据和技术支撑。在程须珍的组织下，有关岗位人员撰写了科普教材，通过微博微信、视频会议等现代媒体进行技术培训和指导，及时解决生产中出现的问题。

根据长江流域低温阴雨天气，程须珍组织开展了南方地区蚕豆豌豆生产情况排查和病虫害预测，撰写出“疫情下南方地区蚕豆赤斑病流行分析及防控对策”“疫情下警惕南方地区蚕豆霜霉病流行”等技术报告，并及时报送重庆、四川、江苏等地的有关部门和种植大户，为春耕春种提供对策。

针对疫情期间部分地区农产品产销不畅的问题，程须珍等专家与有关企业联合发出“爱心助农”计划倡议，为全国核心产区滞销农产品打造出紧急供应链。食用豆体系还对16个省份50多家中小企业和农民种植合作社滞销的干鲜食用豆、芽苗菜等进行市场对接，目前，云南保山贫困地区农民合作社滞销的鲜食蚕豆豌豆已在淘宝网上线。（记者 周韵曦）