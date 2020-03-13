疫情之下方显新农人本色

在这次新冠肺炎疫情中，家禽养殖业受到巨大冲击，但有目共睹的是，养殖户们并没有“束手待毙”，他们通过各种方式自救，把损失降到了最低程度；他们坚守阵地，顽强抵抗疫情的冲击，最终迎来云开见明月。

记者看到，当买不到饲料或饲料进不了村，家里的鸡鸭“嗷嗷待哺”时，养殖户们心急如焚，四处求援；当混合配料不足时，他们就买玉米或用蔬菜进行补充；当资金迟迟回不了笼，无钱购买饲料时，他们就想方设法筹措，有的甚至通过网贷以解燃眉之急；当活禽交易市场迟迟不开放，批发销售渠道不畅，市场行情持续低迷时，他们通过直销或微信等渠道进行零售，或自己加工，租赁冷库储存。

许多家禽养殖户承受着巨大压力，却始终保持乐观心态，每次面对家人和外人时总是一脸风轻云淡。“养鸡太苦，自己还不开心，太对不起自己。”“不管挣钱赔钱，日子还得过，不要因为赔点钱就不开心。”他们这样告诫自己，尽量让自己过得开心，不让困难和压力击倒。

应对危机，许多家禽养殖户显现出自己的睿智。“坚持不一定赢，不坚持一定输。”“坚持就有希望，不坚持就没有希望。”“经验要慢慢积累，财富也要慢慢积累。”“行情我们无能为力，我们只管把鸡养好。”这些富有哲理的话语，都是一个个普通养殖户在实践中总结出来的。

如今，家禽养殖户大多是“80后”和“90后”，他们在农村出生长大，有着多年甚至10多年的创业、从业经历，而且勤于学习。在抗击新冠疫情期间，他们表现不俗，可圈可点。有理由相信，在他们的坚守和努力下，家禽养殖业的阳春很快会到来。