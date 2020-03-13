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美疾控中心：美国有些流感死亡病例可能实为新冠肺炎病例

2020年03月13日09:24 来源：中国妇女报

　　美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德11日说，美国存在新冠肺炎死亡病例被误认为是流感死亡病例的情况。

　　雷德菲尔德当天在美国国会众议院出席有关新冠肺炎疫情听证会时，有议员提问美国是否存在有些人看似死于流感，但实际上死于新冠肺炎的情况。

　　雷德菲尔德回答说：“到目前为止，美国确实有一些病例是这样被诊断的。”

　　美疾控中心2月底发布的报告显示，今冬流感季美国估计已有至少3200万流感病例，其中1.8万人死于流感相关疾病。

　　11日，NBA对外宣布，由于一名犹他爵士队球员被初步诊断感染了新冠肺炎，联盟决定从12日开始暂停本赛季的比赛，何时恢复赛事另行通知。

　　有知情人士表示，美职篮考虑至少暂停比赛两周，但也不排除更长时间的“停摆”。

　　美国大学生体育协会（NCAA）男篮和女篮锦标赛当日也宣布将采取“空场”比赛的方式应对疫情，比赛期间仅允许工作人员和有限的球员家属入场观看，这些比赛也包括经典的NCAA“疯狂三月”赛事。（据新华社）

(责编：许心怡、崔元苑)


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