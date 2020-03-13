居家劳动也是一种教育

当下，有的省份还未正式开学复课，有的省份则进入“网络开学”阶段。面对“加长版”的假期，有必要改变一些地区防疫期间中小学生的学习模式，增加居家劳动实践内容，注重网上学习与居家劳动实践有机结合。

对中小学生来说，疫情期间的长时间居家，一些小区、村庄的封闭式管理，一些亲戚朋友的“隔离”状态，都是从未有过的体验。在这一特殊时期，学生从居家的现实生活情境出发，在进行学科知识、体艺活动等远程学习的同时，充分利用家庭的既有资源，进行适量、适合的居家劳动实践，将会起到多方面的积极作用。通过适当的居家劳动，学生可以放松心情，获得包括疫情防控知识在内的个人卫生知识，建立良好的家务劳动习惯，培育劳动精神。

在中小学生居家劳动实践中，老师和家长应注重引导学生学习全国战“疫”中涌现的先进模范事迹，树立积极的劳动观念。抗疫一线的医护人员、解放军战士、科研工作者，为抗疫做好物资保障的生产者、运输司机、快递小哥，日夜值守的社区基层工作者、网格员等等，他们用特别时期的特别坚守，谱写了一曲曲壮丽的奉献之歌。引导学生以他们为榜样，形成对劳动者的感恩之心、感激之情、感悟之意，有利于为孩子铺就积极向上的人生“底色”。

居家劳动实践，应注重引导学生从实际出发，因家制宜、就家取材，根据不同年龄特点开展丰富多彩劳动实践活动，包括居家整理劳动、家庭餐饮劳动、家庭绿植养护劳动、家庭手工制作劳动、家居环境改造劳动等。据南京师范大学劳动教育课题组2019年对全国3390位家长的调查，小学生一、二年级周一至周五平均家务劳动时间约为17.33分钟，三至六年级约为17.49分钟，初中生约为17.02分钟。这说明，我国中小学生的家务劳动时间不足。因此，充分利用居家时机，努力引导学生学习居家劳动的基本知识和技能，有助于培养学生劳动自立、劳动自强的意识与能力，让他们养成受益终生的好习惯。

引导学生在居家劳动实践中讲究方式方法，注意劳动安全，强化居家劳动实践中的感悟、探究与创造，提升创新精神和实践能力。劳动处处有学问，要注意启示学生运用所学知识和方法进行安全劳动、创造劳动，以促进体脑结合、知行合一、身心和谐。

“人世间的一切幸福都需要靠辛勤的劳动来创造。”居家学习期间，倡导中小学生基于家庭环境，结合疫情防控知识学习和实施要求，进行力所能及的居家劳动实践，既能促进学生身心健康发展，增强防疫抗病能力，又能培养美德，塑造习惯。这对于造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人来说，不仅重要，而且可行。

（作者为南京师范大学教育科学学院院长）

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 05 版）