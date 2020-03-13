国家药监局： 已审批16个新冠肺炎检测试剂

在昨天的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家药监局药品监管司司长袁林透露，全国已应急审批批准16个新冠肺炎检测试剂，药监部门监督、检查和监测等数据显示，全国疫情防控药品质量总体状况良好，质量有保障。

袁林透露，截至3月11日，根据国家医疗器械应急审批程序，国家药监局已应急审批批准16个新冠肺炎检测试剂，其中包括10个核酸检测试剂、6个抗体检测试剂。核酸检测试剂的日产能达到近260万人份，抗体检测试剂的日产能已经接近100万人份，扩大了新型冠状病毒检测试剂的供给能力，有力地保障了疫情防控的需求。

国家药监局针对此次疫情防控，专门部署开展了疫情防控用药专项产品抽检。截至3月11日，全国各级药品监管部门共组织抽检疫情防控用药4433个批次，截至前天已完成其中的2532个批次检验，总体合格率达到99.88%，对个别不合格批次产品已经及时采取了风险控制措施，并依法进行处置。

袁林介绍，国家药监局对全国在用的药品，都进行实时不良反应监测，针对新冠肺炎诊疗方案中推荐的产品都进行了专项部署和重点监测。截至目前，监测系统尚未收到新冠肺炎治疗药品不良反应的群体事件的报告，也没有出现明显的药品不良反应的风险信号。（记者 任敏 刘欢）