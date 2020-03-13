集体主义是深入中华民族血脉的价值观

一些西方人很难理解：在一个国土面积接近整个欧洲、人口占世界五分之一的大国，为什么能够迅速形成这种一呼百应的协同力？不容忽视的一点，在于中国人骨子里强烈的集体主义价值观。回望历史，中华民族成为世界历史上唯一文明不曾中断的伟大民族，其重要原因也在于，“天下兴亡，匹夫有责”乃至舍生取义的集体主义精神已深深融入我们的民族意识中。

在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平总书记赴湖北省武汉市考察疫情防控工作。“武汉不愧为英雄的城市，武汉人民不愧为英雄的人民，必将通过打赢这次抗击新冠肺炎疫情斗争再次被载入史册！全党全国各族人民都为你们而感动、而赞叹！党和人民感谢武汉人民！”总书记这番感言，情真意切、鼓舞人心。

疫情防控是一场阻击战、总体战，也是一场人民战争。为夺取“战疫”胜利，全国各地听从指挥、严防死守，千里驰援、共克时艰，都做出了巨大贡献。而作为“主战区”，湖北省特别是武汉市更采取了限制流动、交通管控等必要措施，“封城”让武汉这座千万级人口的大城市按下了暂停键。《科学》杂志上发表的一份最新研究表明，武汉出行禁令延缓了国内病毒传播3到5天，截至2月中旬，减少了近80%的国际传播。湖北人民特别是武汉人民的奉献牺牲、艰辛坚韧，全国、全世界都看在眼里。正如世卫组织外方专家所言：“我们要认识到武汉人民所做的贡献，世界欠你们的。”

事实上，控制传染源、切断传播途径、保护易感人群，是人类应对流行病最原始也最有效的方式。这些方式的执行力度直接决定了最终的防疫效果，中国方案能够发挥作用，很大程度上正是因为做足了这种基本功。而之所以要为中国人民尤其是武汉人民冠以“英雄”之名，是因为在现代社会，防疫办法的大范围执行殊为不易。除开巨大的经济社会成本，还需要人们自觉支持配合，甚至让渡和牺牲个人短期权利。此番“战疫”之中，武汉人民识大体、顾大局，举国上下勠力同心，是夺取如今积极向好战局的关键。这样的战斗，让一位外籍专家发出了“无法想象”的惊叹：“这真的是一种全政府、全社会，你甚至想象不到的一种乌托邦式的集体意愿。”

一些西方人很难理解：在一个国土面积接近整个欧洲、人口占世界五分之一的大国，为什么能够迅速形成这种一呼百应的协同力？不容忽视的一点，在于中国人骨子里强烈的集体主义价值观。人类历史上，存在两种基本的价值观念形态：个人主义与集体主义。总体而言，西方盛行个人主义，而中国则以集体主义为主导。在中国人的精神谱系中，国家与家庭、社会与个人，是密不可分的整体，在漫长的岁月中，无数次天灾战祸、兴衰危亡，早已塑造了我们同风共雨、守望相助的“共同体”情感，塑造了我们强调集体利益、强调个体责任的价值观念。无论是“天下大同、人人为公”的朴素理想，还是“修身、齐家、治国、平天下”的现实追求，无不浓缩着集体主义的文化基因。

而回望历史，中华民族屡经挫折而不屈，屡遭坎坷而不衰，成为世界历史上唯一文明不曾中断的伟大民族，其重要原因也在于，“天下兴亡，匹夫有责”乃至舍生取义的集体主义精神已深深融入我们的民族意识中。其迸发出的精神力量，一次又一次地挺起这个古老民族的脊梁，铸就了这个泱泱大国的尊严。这种精神，体现为战火纷飞年代的“我以我血荐轩辕”，体现为和平建设时期的“敢教日月换新天”，体现为复兴路上的“只争朝夕，不负韶华”，也同样体现为“战疫”大局下的众志成城、令行禁止，一方有难、八方支援。无数逆行者坚定的背影，再次让世界感慨：美国大片拍的是虚幻的超人，一个人救全世界，但中国人的超能力是实实在在的，是融入到集体中去，扛起那些突破极限的艰巨任务，完成一个又一个的“不可能”。

新中国成立后，全新的社会主义制度，重新定义了个人、集体与国家的关系，也让集体主义产生了新的飞跃。在社会主义制度下，国家、集体、个人三者之间的根本利益是一致的。国家强大，国民才有坚强后盾；国民奋斗，国家才能继续向前。尤其这些年，海外撤侨时“你身后是强大的祖国”的底气，抢险救灾时“把人民生命放在第一位”的要求，小康路上“一个都不能少”的承诺……一次次亲历的事件，让人们切实感受到个人命运与国家民族命运的血脉相连。这就能解释，为什么武汉人、湖北人、中国人，视全力以赴抗击疫情、视自觉自愿支持防控为分内之事、应尽之责。

英雄的人民，成就的是一个大时代。打赢这场没有硝烟的“战疫”，始终依靠的是人民。继续相信人民、依靠人民、为了人民，我们一定能够夺取“战疫”的全面胜利，中国一定能够开启一个更加光明灿烂的未来。