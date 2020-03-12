市场监管总局:12315平台受理制售假冒伪劣口罩等违法行为投诉

人民网北京3月12日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。市场监管总局执法稽查局局长杨红灿表示，针对制售假冒伪劣口罩等违法行为，消费者可通过登录12315平台进行投诉。

杨红灿表示，2月7日市场监管总局联合有关部门下发的紧急通知中已经要求相关部门设立热线电话，接受消费者投诉。消费者也可通过登录12315平台进行投诉。对制售假冒伪劣口罩的违法行为，市场监管总局根据投诉、举报，主动查找线索。

杨红灿通报，1月25日，根据线索，浙江义乌市市场监管局查获涉嫌不合格“清轻”牌一次性口罩70箱，无标识口罩11箱。经浙江省轻工业品质量检验研究院检测，涉案口罩为不合格产品。因货值巨大，涉嫌犯罪，义乌市市场监管局将此案移交公安机关处理。

2月4日江苏盐城市大丰区市场监管局根据举报，联合公安机关查获涉嫌不合格口罩生产加工和储存窝点7个，查获经检测为不合格产品的各种材质口罩146万只、包装袋1.9万只、合格证10.2万张。

经查，当事人未取得生产经营许可证生产加工口罩，通过网店以及微信朋友圈销售。截至案发共制售伪劣口罩730万只，案件涉案金额高达1540万元，已移交公安机关调查。