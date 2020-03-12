应急管理部：对物资生产和储运企业开展安全风险隐患排查

人民网北京3月12日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，应急管理部安全基础司司长裴文田表示，为满足疫情防控需求，企业最大限度发挥产能，一些企业紧急复工复产，原有生产节奏被打乱，部分口罩企业短时间内迅速完成扩产转产，也给安全生产带来挑战。特别是酒精、双氧水等消杀类产品本身就是危险化学品，这对生产装置设施的运行、安全管理等考验都十分严峻。

裴文田介绍，应急管理部主动上手、认真研判、多措并举，全力做好疫情防控物资生产企业的安全服务和监管工作。

一方面，简化手续。出台了服务推进复工复产八项措施，从到期证件的自动顺延、行政审批网上办理、简化复工复产手续等方面支持企业复工复产。

另一方面，强化事中事后监管。全国组织1655个安全服务组，深入1096家口罩、酒精、消毒液等疫情防控物资生产和储运企业，针对易燃易爆的特点，点对点开展安全风险隐患排查7100人次，“一厂一策”开展安全指导服务。