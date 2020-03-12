热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

应急管理部：对物资生产和储运企业开展安全风险隐患排查

2020年03月12日17:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月12日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，应急管理部安全基础司司长裴文田表示，为满足疫情防控需求，企业最大限度发挥产能，一些企业紧急复工复产，原有生产节奏被打乱，部分口罩企业短时间内迅速完成扩产转产，也给安全生产带来挑战。特别是酒精、双氧水等消杀类产品本身就是危险化学品，这对生产装置设施的运行、安全管理等考验都十分严峻。

裴文田介绍，应急管理部主动上手、认真研判、多措并举，全力做好疫情防控物资生产企业的安全服务和监管工作。

一方面，简化手续。出台了服务推进复工复产八项措施，从到期证件的自动顺延、行政审批网上办理、简化复工复产手续等方面支持企业复工复产。

另一方面，强化事中事后监管。全国组织1655个安全服务组，深入1096家口罩、酒精、消毒液等疫情防控物资生产和储运企业，针对易燃易爆的特点，点对点开展安全风险隐患排查7100人次，“一厂一策”开展安全指导服务。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn