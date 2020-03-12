新冠肺炎期间疫苗接种指南

新冠肺炎期间，宝爸宝妈严格遵照医生的指示：减少外出！减少聚会！不要到处跑！眼看着疫情还没过去，但是宝宝的疫苗接种时间就又到了。尤其是婴幼儿，市面上几乎没有适合2岁以内儿童的专用防护口罩，宝宝出门不戴口罩，宝妈更是不敢带宝宝出门。在这个特殊时期，关于疫苗接种的那些事，3月13日（周五），“人民好医生”客户端将邀请首都儿科研究所保健科主任王琳教授进行视频直播，为宝妈们带来新冠肺炎期间疫苗接种建议。

专家介绍

王琳，首都儿科研究所保健科主任，主任医师。兼任中华预防医学会儿童保健分会常委，中华预防医学会儿童保健分会疾病预防和疫苗接种学组组长，中华医学会儿科分会发育行为儿科学组委员，中国医师协会儿科分会儿保专委会委员，中华预防医学会医疗机构公共卫生管理分会委员，北京医师协会儿童神经专业专家委员会委员，北京医师协会儿童心理专家委员会委员，第五届中国青年科技工作者协会会员等；

擅长：营养、生长发育，疾病儿童的免疫接种，内分泌与遗传代谢病和自闭症谱系障碍等疾病诊治。

出诊时间：周一全天、周三下午、周四上午、周五全天

如果一定要去打疫苗，该如何防护？

接种前

去之前可先咨询接种门诊，确定是否正常开放、宝宝是否适合接种等，尽量错峰出行；确认宝宝健康状况，如出现体温≥37.3℃、严重湿疹等不适，请不要前往接种，另行预约接种时间；陪同的家长和宝宝都做好个人防护，家长可佩戴一次性使用医用口罩，但年龄较小的婴幼儿不能戴口罩，因为戴口罩容易导致婴幼儿窒息；前往接种点时尽量步行或乘坐私家车，避免乘坐公共交通工具。

接种时

陪同的家长及宝宝进入接种门诊时须接受体温测量，并如实反馈相关健康状况；在接种门诊内应与其他宝宝及家长保持适当距离，至少在1米以上；注意保持手卫生，勤洗手。家长在注意保持自身手卫生的同时，还要尽可能地防止宝宝用手到处摸，更要防止宝宝用不洁净的手触摸或揉搓口、鼻、眼等部位，可随身携带免洗消毒产品（在无洗手设施时使用）；要注意给宝宝保暖，接种完成后尽快为宝宝穿好衣服，避免着凉。

接种后

接种后，在留观区或人较少的区域留观30分钟。回到家马上洗手、换洗外出的衣服，并密切关注宝宝身体状况，如出现不适及时致电接种门诊咨询。

鉴于当前疫情形势，给宝宝最好的保护是尽量减少出门。家长可及时关注官方通知，一旦疫情结束或缓解，就尽快前往补种。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！