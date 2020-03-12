叮当快药联合胡润百富发布《2020胡润企业家战“疫”特别报告》

伴随着抗疫取得阶段性成果，各城市企业复工率节节攀升，2020年中国企业的表现或将成为世界关注的焦点。近日，叮当快药携手胡润百富调研了全国480位企业家，深度访谈了十几位知名企业家，于3月12日联合发布《2020胡润企业家战“疫”特别报告》，聚焦中国企业家的状态，关注中国企业抗疫和复工进程。

图： 2020企业家战“疫”特别报告

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示：“这次疫情让企业家们有更多时间与家人在一起，家人关系更加和谐，并且学习充电和思考未来发展。”

“能度过这次难关的企业，效率应该会比以前提高很多。他们会通过安排人员远程办公、减少非必要开支、积极思考产品和服务的创新等多种方式，来面对疫情带来的压力。很高兴和中国医药新零售企业叮当快药联合发布这份企业家战‘疫’特别报告，希望这份报告能帮助更多人去了解这些中国企业家们是怎么战‘疫’的”胡润补充。

叮当快药作为医药新零售的代表企业，也参与了本次调研,其创始人兼董事长杨文龙表示：“疫情期间叮当快药在保供应、增服务的同时，积极履行企业社会责任，协助政府部门，共同抗击疫情。疫情的出现加速了行业对用户的教育，提升了用户渗透率，叮当快药的线上线下一体化运营模式及‘在线问诊’、‘网订店送’的医+药服务也深受用户欢迎。我们不仅希望为老百姓提供健康服务，也非常关注企业复工问题，希望为企业做好服务。相信《企业家战‘疫’特别报告》的发布，将为后疫情时代的经济发展方向以及企业家决策提供重要的参考依据。”

报告显示，此次疫情对企业家个人影响最大的是健康意识的提升，健康管理将会是疫后家庭生活的重中之重，受访企业家中超过半数计划 “增加运动支出”，同时约三成计划“增加医疗保健支出”。三成企业家表示更为“关注生态和环境”，16% 的企业家计划“为个人 / 家人购买保险”。

图：健康管理将会是疫后家庭生活的重中之重

叮快药保供应、增服务 全力应对疫情考验

疫情的突发，对于企业来讲，是考验也是机遇。据了解，叮当快药第一时间成立防疫专项应急小组，由创始人兼董事长杨文龙亲任组长，力求有领导核心、做事有预案、责任到人，同时启动“春节不打烊”服务，全国5000多名员工持续在岗，为百姓提供在线问诊和送药到家服务。为了保障物资供应，叮当快药发起“三保”倡议，保证商品不涨价、严把质量关、保障商品供应，凭借供应链优势，快速沟通、协调上游企业加班加点、扩大生产，第一时间把刚下生产线的口罩、酒精、消毒液、温度计等商品运送到全国各城市。同时，叮当快药还紧急启动全球供应链，积极拓展国际渠道，补充防疫物资供应。为避免配送中的交叉感染，叮当快药特别推出行业首个无接触配送“安心达”服务，并面向全国社区免费安置50万个“无接触配送存放点”，让市民收货更安心。

疫情期间，用户对防疫用品需求激增，由此带来叮当快药平台用户和订单量的迅猛增长。数据显示，叮当快药日均订单量达到同期的8倍，用户访问量在高峰时，达到平日的50倍，单周口罩销量达两百万只，消毒液销量近百万瓶。整个疫情期间，叮当快药为用户提供健康上门服务达900万次。

据了解,叮当快药的线上线下一体化“网订店送”模式被越来越多的人认可，“在线问诊”服务也深受用户欢迎。疫情的出现加速了行业对用户的教育，也推动了利于行业持续发展的政策出台，互联网医药、互联网医疗迎来高速发展阶段。

当前，疫情已经得到平稳控制，支持企业复工，员工防疫问题尤为重要。为此，叮当快药特别加强面向企业客户的物资调配，为企业顺利开工解决后顾之忧。与此同时，叮当快药还面向企业客户提供7*24小时的“云医务室”专门服务，当企业员工身体不适或者遇到健康问题时，可通过手机移动端享受专业医生免费在线问诊服务，多方位助力企业复工