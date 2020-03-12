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市场监管总局：从重从快打击哄抬额温枪价格违法行为

2020年03月12日16:13 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月12日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，市场监管总局价监竞争局一级巡视员陈志江表示，额温枪是重要防疫用品之一。随着复工潮来临，额温枪成为企业商户开门开工开市的必备用品，一些不法商家借机顶风作案、囤积居奇、高价哄抬。

陈志江介绍，市场监管总局主要采取了三方面措施。一是加强监测。按照《关于开展疫情防控期间部分城市重点商品价格监测工作的通知》要求，组织指导各地市场监管部门加强监测，把额温枪纳入40个城市的重点监测品种，及时掌握价格变动情况。

二是严查严办。按照《疫情防控期间查处哄抬价格违法行为的指导意见》要求，各地市场监管部门出重拳、出快拳、出组合拳，从重从快打击哄抬价格违法行为，查办了一批哄抬额温枪价格典型案件。

三是行刑衔接。按照与公安部联合印发的《疫情防控期间加强行刑衔接工作的通知》要求，将查处的哄抬价格案件移送公安机关追究刑事责任，目前已移送250多件。

陈志江表示，市场监管总局下一步将全面持续加大防疫用品价格监管力度，不留死角、不留短板，对哄抬价格违法行为坚持零容忍，发现一起查处一起，决不姑息，维护好市场价格秩序，支持全国抗击疫情大局，支持企业复工复产。

(责编：刘卿、李栋)


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