市场监管总局：坚决查处哄抬熔喷布价格的“市场黑手”

人民网北京3月12日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，市场监管总局价监竞争局一级巡视员陈志江表示，随着口罩产能不断增加，熔喷布产量没有及时跟上，造成一定供需矛盾。一些不法经营者借机哄抬价格、扰乱市场价格秩序。针对熔喷布市场价格异常波动，市场监管部门坚决查处哄抬价格的“市场黑手”，斩断扰乱市场价格秩序的利益链条。

陈志江介绍，市场监管总局主要做了三方面工作。一是部署专项调查。为做到支持生产和加强监管“两手抓”“两不误”，采取突出重点、解剖麻雀的方式加强市场调查工作。3月5日印发《关于开展熔喷布价格专项调查的紧急通知》，部署江苏、浙江、河南、山东、广东等8省份对熔喷布生产企业开展专项调查，集中力量优先办理熔喷布价格投诉举报，对涉嫌违法的坚决依法查处。

二是组织专案查办。市场监管总局抽调骨干力量组织了两个专案组，会同公安部门联合查办有关案件。深挖线索，依法查处哄抬价格违法行为的事实。目前，市场监管总局已摸排到现货交易和期货交易2条线索。从这2条线索中查办了5起哄抬熔喷布价格典型案例并予以公开曝光。这5起案例性质恶劣、情节严重。

三是继续深挖线索。市场监管总局多方摸排、了解底数，主动与有关部门和相关行业协会进行沟通、协商，全面了解熔喷布企业的分布和生产情况，针对熔喷布企业地域分布集中特点，对重点省份开展市场调查，了解上游原材料企业基本信息，组织相关省份市场监管部门核查线索。对查实存在价格违法行为的企业和个人，市场监管部门将从重从快从严予以查处和打击，构成犯罪的移交公安机关追究刑事责任，持续警示震慑不法经营者，坚决维护疫情防控期间的价格秩序。