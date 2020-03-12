新技术 普通口罩可“升级”成医用

中关村多家企业近日利用科技创新优势，另辟蹊径研制出一批可多次消毒、重复使用的新型口罩及口罩升级技术，用科技缓解口罩紧缺难题。

将非医用口罩放入纳米镀膜机内，一个小时后，完成镀膜和杀毒灭菌的口罩就实现了“改性升级”。昨天，记者获悉，由中关村LED显示龙头企业利亚德和深圳奥拦科技合作研发的口罩升级技术处理过的非医用口罩，已顺利通过全部三项医用防护口罩技术专业测试。借助这一口罩升级技术，普通口罩也能升级成为符合医用要求的口罩。

技术人员透露，市场上传统的一次性医用口罩和N95口罩主要依靠熔喷布的“孔隙过滤”和“静电吸附”作为主要过滤手段。而在利亚德的LED显示产品中，采用了纳米复合镀膜技术，可在口罩表面沉积纳米薄膜，使普通口罩表面也能具备医用级口罩所要求的疏水性。据了解，利亚德和奥拦科技下一步将借助这一技术帮助口罩生产企业革新生产技术，满足疫情防控需要。

半个月前，清华科技园孵化的校友企业易净星的两个项目创新技术入选了中关村管委会发布的第二批抗击疫情新技术新产品新服务清单。利用新技术和新材料制作出的口罩有超强的拒飞沫附着和“自洁”功能，在达到医用口罩防护标准的同时，口罩还能多次利用，有望实现一周一换。

同为清华校友，牟晓勇创办的新名医最近也研制出一种新型口罩。采用新型PTFE纳米覆膜替代常规熔喷布制作的口罩，能在实现口罩N95级防护性的同时，让口罩十分“扛造”，即便反复蒸煮、酒精消毒也不会失效。牟晓勇介绍，利用之前的技术、供应链和人脉积累，团队迅速打造了两条新型口罩的生产线。

令团队没想到的是，在国内疫情逐步得到控制之时，全球疫情呈暴发趋势。近期，团队已初步打通国际物流通道，这个从中关村走出的新一代高科技口罩可向全球发货。（记者 孙奇茹）