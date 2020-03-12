提供公筷公勺 餐馆严格分餐制

上地街道联手中关村软件园在园区推行“无接触配送”送餐。本报记者 王海欣摄

石景山区八角街道在辖区开业餐厅的醒目位置张贴海报，引导顾客使用公筷公勺。本报记者 吴镝摄

实习记者 杨天悦

随着复工企业增多，餐饮企业堂食近期在逐步回暖，不少连锁餐馆、快餐店等陆续恢复堂食营业。如何避免人群在脱下口罩就餐的过程中发生交叉感染，成为不少餐馆的防控重点。

记者走访发现，大部分恢复堂食的餐馆主动提供公筷公勺，将桌椅间距拉大至1米以上，并在顾客人数超过3人时建议分桌，有的街边小店甚至贴出“禁止3人以上用餐”的“硬核”防控标语。

北京烹饪协会、北京市餐饮行业协会日前联合发布《推行公筷公勺共建文明餐桌倡议书》，号召餐饮行业配备公筷公勺。记者现场探访了解到，倡议已在不少餐馆落地。

在全聚德、同和居、惠丰饺子楼等提供正餐的老字号门店，提供公筷公勺已是坚持多年的惯例。鸿宾楼、烤肉宛、烤肉季、峨嵋酒家、柳泉居、砂锅居等多家老字号也自2月初就开始为顾客就餐提供公筷公勺。旺顺阁各门店会为每道菜品、汤品配备独立的公筷或公勺，有条件的情况下会为客人提供分餐服务。此外，所有使用的餐具、杯具等全部采用高温消毒，在顾客落座后才会拿出来现场摆台。

“眼下最重要的是严格做好防控，不要聚集就餐，尽量保证单人单桌。”北京市餐饮行业协会相关负责人表示。记者昨天在曲园酒楼看到，餐馆已开始安排3人以上同行的顾客分桌就餐。同行顾客不用点多份菜，工作人员会将一道菜品分盛在几个小盘里上菜。

相对中餐馆而言，快餐店更容易实现单人单桌。记者了解到，除肯德基、麦当劳等餐厅在疫情期间持续营业外，味千拉面、永和大王、南城香等快餐门店也已陆续恢复堂食。不少餐厅撤掉部分桌椅，拉大就餐距离，并推出排队一米线、点餐小程序、无接触取餐等防控措施。

据北京麦当劳公司相关负责人介绍，每个麦当劳餐厅都会为顾客提供免洗洗手液，对餐厅通风系统和顾客常接触的设施强化消毒措施，增加消毒频次。全市近40家麦当劳“得来速”餐厅还提供全程无接触取餐服务，驾车消费者不用下车，在餐厅车道的窗口就能完成点餐、付款和取餐。

肯德基也在实行“无接触到店取餐”和“排队一米线”。消费者通过手机、餐厅自助点餐机或柜台点餐后，无论堂食或外带，员工都会将制作好的餐点装入打包袋并封口，放置到取餐处，消费者可根据订单编号自行取餐，减少人际接触。