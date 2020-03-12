重庆南岸区：外卖配送箱每日消毒不少于两次

为进一步做好疫情防控工作，保障群众日常餐饮和物资需求，推动南岸区生产生活秩序有序恢复，昨日，记者从重庆市市场监管局获悉，南岸区市场监管局在各项防疫工作中积极发挥职能作用，加大安全监管执法力度，一手抓防控，一手抓生产，全力以赴推动辖区企业安全复工复产。

疫情防控期间，南岸区市场监管局共巡查市场主体9172户次，巡查复工复产单位1747户次。目前，各类食品生产经营单位逐步开始复产复工。为有效排查食品安全隐患，该局加强对生产、流通环节食品安全监管。

南岸区市场监管局食品三科科长曾万明说：“防疫期间，辖区内所有餐饮企业都收到了一份损失情况表。”通过这份表格，该局统计并了解了辖区内餐饮企业的行业现状和实际困难。考虑到传统餐饮企业经营难处，该局第一时间为传统餐饮企业办理网络经营许可。若办理过程中企业提供的资料不齐，该局启动容缺审批机制为其提供便利。

据了解，该局指导南岸区餐饮行业协会联系重庆美食栏目及各类广告传媒，免费为30余家传统餐饮经营户开通头条号、企鹅号、抖音短视频、小红书等网络平台，努力帮助传统餐饮企业扩大宣传、增加人气。

予以帮助的同时，也要严格予以监督。曾万明告诉记者，根据联防联控相关工作要求，该局每日与街道社区、城管等人员一道，对辖区内提供外卖的餐饮企业、个体及外卖员进行不定时防疫安全检查。严格要求外卖配送箱每日不少于两次消毒，鼓励外卖商家、平台使用食品安全封签等。目前，南岸区复工复产的餐饮企业仅占全区餐饮企业的30%左右。接下来，该局将继续加强生产、流通环节食品安全监管。

特种设备的重新启用，是企业投入复工复产的关键。目前，该局对辖区内复工复产的260家特种设备生产使用单位，进行了严格的特种设备监管，排查停工后需重启的特种设备1220台，治理安全隐患276起。

“防疫期间，虽然企业注册登记的方式有所改变，但有效推动了电子化政务服务的发展。”南岸区市场监管局注册登记科科长张莉告诉记者，该局在防疫期间推行网上受理平台，为企业提供全程无纸化、零接触安全办理途径，受理企业注册许可网上登记业务900余件，预约现场办理254件，办理特种设备使用状态变更55台，受理电梯公司的延期维保申请14家。

“目前，全区539家开业药店已在线上入驻。”该局药品监管科科长颜波说，经重庆市药监局推荐，“南岸市监APP”成为市内市场监管部门创新监管方式的范本，排查登记购药人员50518人，发现可疑症状人员7864人，责令1家药店停业整改。（重庆晚报-上游新闻记者 李琅）