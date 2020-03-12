我是法国图卢兹人，目前和我的中国丈夫在西安生活。

这段时间，中国在争分夺秒地抗击新冠肺炎疫情：各地医护人员紧急驰援武汉，捐赠物资从四面八方源源不断发往湖北，工人放弃休假、加班加点生产医用物资，家家户户认真落实防控措施……这些电视上每天播放的画面一直打动着我。那些为抗击疫情坚守各自岗位的人们，令人无比敬佩。我相信，14亿民众众志成城，一定能打赢这场疫情防控阻击战。

电视里每天滚动播报最新信息，医务人员充分讲解自我防护措施，小区也贴出各种防护提示，都让我对疫情和自我防护有了详细了解。面对公共卫生事件，信息公开非常重要。中国各级政府和有关机构在这方面做得十分专业，并且能根据形势发展调整应对措施，在很大程度上稳定了民众情绪。

我把中国抗击疫情的有效举措和感人故事讲给在法国的父母听，打消了他们的顾虑。很多中国朋友在微信上问候我，跟我分享做好个人防护的方法。我觉得大家传递的不仅仅是防护措施，更是一种勇气和信心。

疫情不分国界。很多国家领导人和国际组织官员通过视频、文字等多种形式支持中国、声援中国，大量外国民众在社交媒体上为中国加油。法国政府和多家法国企业向中国表示慰问、捐赠物资。一些法国朋友给我发来信息说，他们支持中国，为中国加油。这种超越国界的互助，让抗击疫情不孤单。

为了向所有参与抗疫的人士致敬，我投入到了支持武汉的微信表情包和公益插画的设计中。“武汉加油！”“我们在一起”“白衣天使，感恩有你”“保证完成任务，恳请祖国放心”“科学防控 健康中国”……我希望，这些结合法中文化艺术特点、饱含美好祝愿的表情包和公益插画能够通过网络激励和鼓舞更多人，坚定大家战胜疫情的信心，也希望让世界更好地了解中国，了解中国人民顽强拼搏的精神。

看到中国政府积极行动、人民团结互助，我相信胜利的春天不会遥远。

（作者为在华法国设计师，本报记者李琰采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 03 版）