在大战大考中淬炼党性增强本领

以统筹兼顾之谋、科学精准之策、担当实干之风，奋力夺取全省疫情防控和经济社会发展双胜利

习近平总书记的重要讲话，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了根本遵循。我们要坚定信心、保持定力、实干担当，毫不放松抓紧抓实抓细防控工作，统筹做好经济社会发展各项工作，切实在这场特殊的大战大考中淬炼党性、增强本领。这也是检验“四个意识”“四个自信”“两个维护”的试金石。

当前，江西疫情形势发生积极变化，经济社会秩序正在加快恢复，但疫情防控形势依然严峻复杂。我们要精准对标对表党中央要求，准确分析把握疫情防控和经济社会发展形势，紧紧抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，以统筹兼顾之谋、科学精准之策、担当实干之风，奋力夺取全省疫情防控和经济社会发展双胜利。

不获全胜决不轻言成功。既不因为疫情形势向好而麻痹松懈，也不因疫情风险存在而裹足不前。处理好“管”与“放”的关系。“管”要更加精准务实，落实分区分级差异化防控策略，强化城乡、社区防控，切实抓好特殊场所和重点人群防护措施，全力做好重点人员进京管理工作，坚决消除风险隐患和防控盲区。“放”要确保规范有序，全面落实机关、企事业单位防控主体责任，千方百计解决好口罩、消毒用品等防护物资保障问题，教育引导广大群众提高防护意识和能力，坚决防止由于防控措施不落实、保障不到位而导致疫情反弹。

最大限度降低疫情带来的影响。抢抓国家政策机遇，抓好政策对接落实，积极做好项目谋划、储备等工作，把政策红利转化为发展实效。抢抓产业发展机遇，用好“倒逼促进”效应，用智能化信息化手段，改造提升传统产业，培育发展物联网、中医药、大健康等新兴产业，打造新经济增长点。抢抓治理升级机遇，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，加快健全公共卫生应急管理体系，提高处理急难险重任务的能力，推进城乡治理制度、模式、手段的创新，提升社会治理水平。

统筹推进经济社会持续健康发展。分清轻重缓急、坚持远近结合，既立足当前，着力抓好疫情防控，加快恢复经济正常运行；又着眼长远，统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是事关全面建成小康社会的各项任务。要在落实疫情防控和确保安全前提下，加快推进企业复工复产，着力提高企业复工率特别是产能恢复率。要扎实做好“六稳”工作，变压力为动力，化危机为机遇，推动经济社会发展。

推动各项工作落到实处。各级领导干部要强化责任带头干、扑下身子扎实干，忠实践行党的群众路线，认真细致做好群众教育引导工作，满怀深情帮助群众解决实际问题，把党中央决策部署落细落实，把党中央的关怀温暖送到群众心坎上，以疫情防控和经济社会发展的实际成效，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，向党和人民交出一份满意答卷。

——江西省委书记刘奇在日前召开的省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作会议上说

（本报记者 郑少忠整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 05 版）