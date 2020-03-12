加强疫情防控必须慎终如始

行百里者半九十，越是接近成功，越需要坚定必胜的信心、付出更多的努力。

连日来，多地下调新冠肺炎疫情的应急响应等级，很多省区市连续多日确诊病例零新增，武汉新增确诊病例降至两位数、方舱医院已经全部休舱……经过全国上下艰苦努力，疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。巩固和拓展这一来之不易的良好势头，是目前一项极为重要的任务。3月10日，习近平总书记在湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作时强调，“越是在这个时候，越是要保持头脑清醒，越是要慎终如始，越是要再接再厉、善作善成”。当此乘势而上、不进则退的关口，我们必须坚定必胜信念，咬紧牙关，不麻痹、不厌战、不松劲，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，全面打赢疫情防控阻击战。

新冠肺炎疫情发生以后，从“疫情防控正处于胶着对垒状态”到“疫情蔓延势头得到初步遏制”，从“疫情防控形势积极向好的态势正在拓展”再到如今“湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果”，正是靠着坚决贯彻、落实落细各项防控部署，才使得疫情防控不断取得明显进展。在充分肯定成绩的同时，我们必须清醒看到，当前疫情形势依然严峻复杂。靡不有初，鲜克有终。慎终如始，则无败事。一段时间以来我们以勇当先锋的气魄作冲锋、抓救治，以恪尽职守的状态阻扩散、防蔓延，如今还需要一以贯之，不获全胜决不轻言成功。

“干部政治上过不过得硬，就要看关键时刻靠不靠得住。”慎终如始，必须增强统筹抓好各项工作的责任感和紧迫感。从疫情防控的角度看，湖北和武汉疫情防控任务依然艰巨繁重，其他地区人员流动和聚集增加带来的疫情传播风险在加大，境外新冠肺炎疫情快速扩散带来新挑战。从经济社会发展角度看，必须加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，力争全国经济社会发展早日全面步入正常轨道。各级党组织要认真履行领导责任，特别是抓落实的职责，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。

逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻。慎终如始抓好疫情防控，必须高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。随着复工复产步伐加快，会不会出现思想上盲目乐观、防控上麻痹松劲的问题？面对疫情持续影响，防控工作点多线长，有没有疲沓应付、消极厌战的情况？从病患救治、疫情排查到加大科研攻关力度，从优化防护物资调配到开展援企、稳岗、扩就业工作，各条战线依然需要坚决做到疫情防控节奏不变、力度不减、尺度不松。增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，一时一刻不放松，一丝一毫不马虎，才能争取实现最后的胜利。

疫情防控形势不断变化，各项工作也不断面临新情况新问题，但坚决打赢疫情防控阻击战的总目标不会变，决战决胜的信心和决心不能变。始终保持慎终如始、久久为功的态度，拿出巩固成果、扩大战果的硬招，我们一定能够彻底战胜这场疫情，也一定能够保持我国经济社会良好发展势头，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 04 版）