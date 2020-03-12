“九成居民将有补偿性消费”释放积极信号

江苏省消费者保护委员会近日发布《新冠肺炎疫情对江苏省居民消费意愿的影响调查报告》。该项调查时间为2月25日到3月1日，采取线上调查方式，对21192份有效问卷展开分析研究。近九成受访者表示，疫情结束后会有补偿性消费，约饭、买衣买鞋买包、观影K歌、运动撸铁和外出旅游成为优选。（3月11日《扬子晚报》）

这里说的“补偿性消费”，是指很多人被疫情耽误了消费计划，打算在疫情结束后补偿或增加的消费。调查数据显示，大部分消费者均拥有积极消费态度，打算疫情过后吃喝玩乐一番，将憋了几十天的消费欲望尽情释放出来。显然，对于正处于复工复产的商家而言，乃是一个强有力的积极信号，意味着线下消费并非完全消失，只是暂时被疫情压制着，疫情过后则会迎来报复性反弹，令社会各界对未来经济复苏更加充满信心。

新冠肺炎疫情对零售、娱乐、旅游、餐饮等行业造成沉重打击，受制于各地民众“宅居抗疫”，线下消费陷入低迷状态，这些领域的商家大都关门歇业，经营受到很大影响。目前，很多商家因收入剧减，成本高居不下，陷入发展困境，急需纾困。虽然各地政府给予了一定的优惠政策支持，但只能解燃眉之急，并非长久之策，还是需要等待疫情过后，重新恢复正常经营，才能获得更长远的发展。

此前有人认为，线上消费替代了线下消费，加之很多人收入减少，即便疫情终结之后，也不会迎来线下消费的报复性反弹。这种声音一度令众多商家担忧。一些商家在承担疫情损失之际，开始考虑疫情过后的发展问题，如果没有报复性反弹的话，那么很多商家很难继续维持生存，将不得不选择关门倒闭。而从调查结果看，这种担忧实则有些过度，近九成的消费者准备“补偿性消费”，有助实现疫情过后线下消费的快速反弹，对冲大部分商家的疫情损失。

事实上，随着社会经济步入高质量发展阶段，线下消费已经发生了质变，不再是单纯的“买买买”，而是融入了更高层次的体验式消费，重视满足消费者的心理需求，让消费者在消费的过程中，获得更有价值的精神享受。显然，这些以体验式消费为主的线下消费行业，乃是线上消费所无法替代的，具有很强的生命力，在疫情期间被压制得越久，疫情过后也就会反弹得更高，必将会得到更长远的发展。

调查数据表明，在疫情结束后，恢复性甚至补偿性、报复性消费得以释放，被压抑的消费必将重回正轨，这是好现象，彰显了中国经济的韧性，值得引起各方重视。当务之急，政府和商家都要做好充足的准备工作，迎接线下消费的反弹行情。一方面要加强防控工作、稳步推进复工复产，逐渐放松防疫政策，促使市场恢复正常化；另一方面则要加强市场监管工作，警惕“补偿性消费”衍生的消费纠纷增多，督促商家把好商品和服务的质量关，切实保障消费者的合法权益。