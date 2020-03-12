婉拒居民“裸捐”对慈善的示范价值

近日，杭州萧山瓜沥镇政府来了一名访客，他戴着口罩，手拿一个黑色塑料袋，径直走进镇疫情防控办，将手中的塑料袋交到了镇工作人员手里，便转身离开。工作人员打开一看，里面装着一沓现金，估摸约有近13万元钱。在获知男子姓杨，一家7口全靠收废旧物资维持生计的情况之后，镇、村干部考虑到老杨家庭经济现状，婉拒了老杨的12万元捐赠，接受了他9273.4元捐赠。

男子家庭条件并不宽裕，却一次性拿出了“全部家当”为抗疫捐款，这样的精神值得敬仰，也令人感动。男子靠收废旧物资维持全家生计，挣钱不易，挣的也都是辛苦钱，干的是脏活、累活，他拿出自己的全部积蓄，这虽是大爱之举，但却可能因此影响了他一家人的正常生活。镇政府婉拒其中的12万元捐赠，只接受了他9273.4元捐赠，既尊重了男子的善心与义举，又充分考虑到男子的家庭实际情况，避免捐赠者陷入“捐赠致贫”的窘境，这样的处理方式值得肯定。

在疫情发生之后，各界人士踊跃捐款捐物，爱心涌流，但其中也有一些本来自身就属于困难群体的爱心人士进行“裸捐”的情况，这引发了舆论广泛争议。要营造奉献爱心的良好社会氛围，但对社会爱心也不能“照单全收”，不能因为接受捐赠而让捐赠者陷入生存困境，这就将与公益慈善的目的背道而驰。

所以，要能做到两者“兼顾”，既要鼓励社会爱心，又要让捐赠者能够做到“量力而行”。对于那些家境条件并不富裕的人，不能接受他们的“裸捐”要求，也要为他们的生活着想。况且慈善捐助，也并不能以捐款的多少为唯一标准，只要在自己力所能及的范围内行善事，就是一种大爱，就并不会逊色于捐赠巨款的富商们。

当地退回男子的大部分捐款，既是面对爱心捐款的“正确打开方式”，也是一次“教科书式操作”，具有示范价值。从接受捐赠的机构到爱心人士，在对待慈善捐助时，都要能理性处理，正确对待。要认识到，一味呼吁奉献精神、牺牲精神，而罔顾捐助方的实际情况，只会起到过犹不及的反作用，会让公益慈善渐渐变味，失去“人之常情”的“血与肉”，也会让慈善活动越来越假，越来越不正常，最终可能会偏离公益正轨。