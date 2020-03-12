抗疫病房里“小装备”有大作用

“徐主任，患者现在呼吸不好，血氧饱和度持续下降，请你看看。”3月10日23点，接到医生刘刚从病房“红区”传来的求助，武汉泰康同济医院感染二科主任徐智快步走出值班室。

从值班室到更衣间，再到防护服穿戴完毕，整个过程需要30分钟左右。而患者病情不等人，1分钟都耽误不起，怎么办？

徐智迅速走到办公区的一个房间里，房间的桌上13个平板电脑一字排开。他径直走到其中一个显示屏前，拿起旁边的对讲机说：“告诉我患者现在的具体情况。”屏幕里，患者呼吸急促的样子清晰可见，医生刘刚正在患者身旁，通过对讲机向徐智描述患者情况。

“现在患者需要上呼吸机，你跟着我说的做。”调整患者体位、取出口里的假牙、连接好呼吸机管道、调整呼吸参数……在徐智的引导下，刘刚一步一步操作，两个小时过后，患者转危为安。

“这套通联系统，可以实现远程会诊、查房、保持病房与其他区域沟通等多种功能。”徐智介绍，他口中的这套“系统”，是由8个对讲机、8部手机和13个监控摄像头和13个平板电脑组建而成，分布在病房、办公区、更衣区等，在区域之间建立了实时连接通道，能够随时将病房情况传递到其他区域。

“这些都是平时生活中的普通物品，但在抗疫病房里发挥了极大的作用。”徐智说，由于传染病病房和其他区域是完全隔离开的，进出都有严格的路线和通道，穿脱防护服就需要近1个小时，这套系统的使用，拉近了区域之间的空间距离，为患者的救治节约了时间、提高了效率。

“这样的情况很常见。”徐智说，“我们还常常通过它进行多学科会诊。”3月6日22点，科里收治了一位90岁的女性患者，病情比较重，接诊医生发出会诊请求。徐智和心内科专家于世勇、护士长罗春梅等一起来到屏幕前，结合患者临床表现和检查结果，判断患者呼吸衰竭、心力衰竭。

“立刻进行气道清理。”徐智和于世勇分步骤指导一线医生吸痰、吸氧、给药。同时，罗春梅指导护士配合操作，防止患者误吸。在大家的共同努力下，患者的危急情况得到及时有效的处理，1小时后病情平稳。

“这些装备都是队员们带过来的。”徐智说。出征前，徐智所在的陆军军医大学充分调研前方情况，针对性带上了这些看似平常的用品，“装备不大，作用不小。”徐智笑道。（记者 徐旭□ 陈晓霞）