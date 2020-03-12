在家私藏满园春色 室内花园打造治愈系家居

今天是一年一度的植树节，记得上学的时候，这一天一定会参加集体植树踏青活动。因为疫情，这个植树节我们只能在家种花种草种春天了。

闭门宅家的日子已有月余，许多人因为不能随意出门而倍感焦虑。可也有人说：“相对于疫情的千变万化，每天最让我感到身心愉悦的时刻，就是午后时光。在一池如水的春光里，闲逛，给泥土疏通筋骨，认识几朵草花。不出门，就和我家的芳草日日相亲相守好了”。

其实，闭门也有风景。已然宅家了，不如开启家庭“栽花植绿”模式。因为只要家里有植物，就有一种来自大自然的生机；而精心栽培和养护植物的过程可以为人们带来发自本心的快乐，在美的享受中治愈心灵。

也许“庭院深深深几许”的生活离我们很远，但是“田园牧歌”式的生活可以离我们很近。因为这只需一个阳台或露台就能实现。微风不燥，阳光正好，独坐阳台闻闻花香，看看自家种的花草果蔬……美，恰如其时，扑面而来。难怪有人说：“宅在家里时，阳台就是最好的观景台”。

罗振宇曾说：“希望不是未来的东西，它是看见此刻的方式。”一场疫情让我们发现，厨房里的烟火气实属难得，阳台上的花草“最亲切”，还有水培的豆芽和蒜苗都长势喜人……站在“家”的取景框前，看着四处正在发芽开花的春天，仿佛都成了我们心中“家”的一部分，无论奢华还是极简，它都是最近的风景。

疫情之下，我们更应该给自己和家人一个温暖的家，一个美好的家，一个不用出门就能看得见风景的家。阳春三月，不能出去踏青，就让我们自己动手，在家中打造一片芬芳，私藏满园春色。（木易）

春暖花开，风景阳台独好

最近在朋友圈中看到有人感叹: “一场意想不到的疫情，让我们发现豪车、奢侈品都派不上用场了，只有一个温馨、舒适、美丽的家才是我们真正的需要。”也有人感慨：“人生算不上很长，要学会与家人、与家、与自己和谐相处！”

的确，闭门宅家的日子，有些人越呆越安逸，甚至开启了升级美化家的劳动模式；也有人却体验了一把“关禁闭”的感觉，无所事事，焦虑不安。其实，家庭环境的设置也是影响我们感觉舒畅还是憋闷的原因之一。

都市快节奏高强度的生活，让很多人把家仅当成睡觉的地方，这些人一旦“宅家”，自然会觉得憋闷难受，甚至情绪崩溃；也有许多人，用心把家打造成与自己同呼吸、共命运的温暖美丽空间，这样即使宅多久都不会感到烦闷。

阳台就是最好的观景台

有朋友说：“宅在家里时，阳台就是最好的观景台”。我回望自己的阳台，矮矮的木长条桌上，阳光甚好。仙客来支棱起淡粉色的小耳朵，仿佛在聆听窗外的鸟叫声；瓜叶菊绽放出紫红色的笑脸，黄黄的花芯像一个个小太阳；还有开了一个冬天的杜鹃，仍然尽职尽责地红艳着；小榕树旁边长出了几片五叶枫；猫咪在花儿们旁边晒太阳、打盹儿……那一刻我的心里立刻响起了熟悉的旋律：“暖阳下我迎芬芳，是谁家的姑娘……”美，恰如其时，扑面而来。

罗振宇曾说：“希望不是未来的东西，它是看见此刻的方式。”我的阳台上一年四季都有花，没事的时候我喜欢跟花儿对望，拍它们、晒它们，每每内心都会涌出一股喜悦之情，这无疑是一种最好的移情大法，也是怡情大法。

“三八”节去超市，我又带回一盆开得正好的瓜叶菊。我喜欢买盆花，因为可以互养。鲜切花虽然好看，但是拿回去在瓶子里插几天就枯萎了；可是盆花则能养很久，看着它每天的变化，甚至来年还能再开……正如《绿意空间》书里所说：“照料植物可以成为一种深刻而丰富的精神修炼。给植物浇水和检查叶片的健康状况这些小事，都能给种植者提供片刻的沉静凝思。与植物相伴也许能为我们探寻深层次快乐提供一条蹊径。”

很难想象，我年轻时曾写过《有女不爱花》，如今却义无反顾地堕入“花痴”行列，并乐此不疲。那是因为如今的我已深谙美的秘密，美能拯救世界，美能治愈心灵。而因为美的缺席，我们常常身处焦虑恐惧之中。

学会把美深植在家中

作家木心曾说：“没有审美力是绝症，知识也救不了你。”最近晚上出门散步，我总被拐角处六楼一家露台上的灯火吸引。那一家将阳台做成了玻璃房，灯火通明，我可以看到他们家里的人走来走去。放眼望去，城市大多是鳞次栉比的居民楼，在看似相同的窗子后面，其实有着不尽相同的悲欢故事。但我想，有这么通透明亮的阳光房，这家人该是幸福的。

闭门索居，倘若有窗、有阳台，哪怕屋子不大也能瞬间打通我们与外界的隔膜。时而远眺伸个懒腰，为肺叶透一口气；时而回眸自家阳台、窗台上的那些“俏佳人”，与它们交流下眼神儿。从某种意义上说，家里的窗子、阳台就是我们生活所需要能量的补给站。

其实中国人多喜欢生活在有院子的住宅中，即使是在高楼林立的大城市里面，家庭买房也会更多考虑小区环境与绿化程度。因为院子，是最具中国韵味的一个词语，它不仅仅是一种居住形式，更是千百年来中国传统文化“天人合一”的精神归属。从古到今，苑、园、院就是我们居住空间的构架，强调的正是人与大自然的连接。“苑”一般指皇家苑囿，“园”则指有钱人家的园子；而“院”就指平民住的宅子了。

如今随着城市化进程的日益扩大，我们的生活越来越好了，可是却离自然越来越远了，院子“少见”了，泥土的芳香和果木的气息闻不到了……

所以这些年重新提倡回归自然的生活理念。也许“庭院深深深几许”的生活离我们很远，但是“田园牧歌”式的生活可以离我们很近，因为这只需一个阳台或露台就能实现。微风不燥，阳光正好，如果独坐阳台闻闻花香，看看自种的花草果蔬，夜晚再来个微型烧烤……

诗人路也说过：“在谦卑的屋檐下，我找到了幸福，幸福就是包围着我的热气和油烟”。 我们与“家”朝夕相伴，持守着一方不被惊扰的小千世界。一场疫情让我们发现，厨房里的烟火气实属难得，阳台上的花草“最亲切”，还有水培的豆芽和蒜苗都长势喜人……如何把美深植在家中，也是我们每个人的必修课。

阳春三月，站在“家”的取景框前，看着正在拼命发芽、开花的春天，小区里井井有条的一切，仿佛都成了我们心中“家”的一部分，无论奢华还是极简，它都是最近的风景。

疫情之下，我们更应该给自己和家人一个温暖的家，一个美好的家，一个不用出门就能看得见风景的家。正如张小娴所说：“我们都曾经渴望爱情是一场盛宴，最后想要的是一家子的寻常晚饭。”（记者 胡杨）

室内花园，打造治愈系家居

如今，被钢筋混凝土团团围住的都市人，更加向往回归田园的宁静与怡然，每个人的心里都悄悄藏了一座花园。于是，越来越多的人想拥有一亩地可以种花种草种春天，与花草日日相伴。因为，精心栽培和养护植物的过程可以为人们带来发自本心的快乐，在美的享受中治愈心灵。

其实，只要家里有植物，就有一种来自大自然的生机。室内花园对多数人来说就是室内绿化装饰，用花花草草装饰自己的居室，十盆不嫌多，一盆不嫌少。比如火遍全球的“都市丛林”，其实就是打造一个小型家居室内花园。

微型花园：大中小植物按比例布局

现在都市人大多生活在楼房中，如何设计自己的室内花园，需要对室内盆栽植物非常了解，对于种植容器和摆放层次也需精准把握。

一般来说，室内植物按大小分为3类。0.5米以下属小型植物，适合摆在台面上；中型植物一般摆在家具两旁，呈对称排列达到均衡美；超过1米的大型植物，是焦点植物。

如果只有一个焦点植物，在远端搭配一棵中型植物，最后在焦点植物附近找到位置点缀一棵小型或中型植物，最终这三棵植物将在室内形成一组非对称的均衡图形。这就是花艺中常说的8:5:3的黄金比例分布法，这样设计布局的植物更加错落有致，也更令居住者感到舒适。

空中花园：分5层铺装，种植不用土

空中花园最有名的是世界7大奇迹之一的古巴比伦空中花园，但是家中的空中花园如何打造？空中花园的地基一共分为5层：防水层、防根层、排水层、隔离层以及种植层。首先防水一定要做好，甚至可以做两层。其次做防根层，这是为了防止植物强大的根系突破防水层，有一种带有金属网的膜效果非常好。再往上是排水层，排水层上有很多漏点和凹槽，兼具防根的作用……其实，我们都可以在市场上买到相关现成材料，按步骤自行铺装即可。

此外，在空中花园种植花草不建议使用土壤，而应该考虑其他介质，比如泥炭、配方土等轻质又有营养的材料。

容器花园：按需选择不同花器

容器花园，顾名思义就是用花盆、花器组成的室内花园，可以根据植物光照需求和房屋状态及时调整摆放，其优势在于轻便灵活易搬运。

从前种植只有瓦盆和黄泥盆，如今有了红陶盆、金属盆、水泥盆、瓷花盆、枯木、藤编和防袋等更多选择，但是每一种花器都有其不同特点，应按种植植物所需条件来选择。比如红陶盆以材质较轻和排水性好稳居植物友好榜第一。而种植最重要就是根系护理，为了更好排水，可以先在花盆底部做一个排水层，粗石粒+沙子/小碎石，最后填入介质就可以啦。

香草花园：闻着香吃着美

花园不光可以看，种植品种除了鲜花，也可有香草和蔬菜，可以为我们带来味觉和嗅觉的双重享受。最让我感兴趣的非香草花园莫属了。

香草花园又叫做食用花园，不管是罗勒、薄荷、迷迭香还是小西红柿等，不但能成为餐桌上的美食，还可以作为冷饮调料为生活增添小情趣。这类花园不仅需要保证错落有致，还可以种植一些兼具美观和食用性质的植物，比如薰衣草、薄荷、百里香、鼠尾草、迷迭香、月桂、罗勒、洋甘菊、马鞭草、香蜂草等。

其实，生活并不是拥有的越多就越快乐，用自己的双手打造一个能够休憩心灵的美丽角落，不也是一桩乐事美事。不要再羡慕别人家的花园豪宅了，马上行动，你也可以在自己家中开辟一片芬芳天地。（温岚）

闭门也有风景

惊蛰已过，书房阳光甚好。如今，书房也是我的办公室，自从线上开学后，我每日整个上午都守在教育平台上。疫情持续已经一个多月了，我继续闭门不出，继续翻看、抄写、读背《诗经》和《千家诗》。今年诗词日历的第一首诗，就和闭门有关：“闭门不肯偶时人。”

下午我的主要任务是给白兰花搬家，将它移入大花盆，再将花盆挪到向阳处，与性情相同的茉莉做邻居。顺便又给兰花们松了土，想起上一次松土，还是晚秋时候。身体四肢活动起来，舒展柔软之间，带着一股弹性，想要跳跃似的。

海棠树的花坛墙缝儿里冒出一株草，虎头虎脑的，原来就叫虎耳草。天气晴暖，泥土里孕育的生机开始一天一个样了。我都有点想坐在白兰花旁喝下午茶了。

相对于疫情的千变万化，每天最让我感到身心愉悦的时刻，就是午后时光。在一池如水的春光里，闲逛，给泥土疏通筋骨，认识几朵草花。坐在院子里的梅树下嗑瓜子，风吹过，梅花飘落手心。不出门，就和我家的芳草日日相亲相守好了。

闭门也有风景。也许，不在眼前，都在心里。（吴明慧）