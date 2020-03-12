猪肉价格高点回落 2月北京CPI回调至3.6%

北京市2月CPI同比增速冲高后回落。3月11日，北京市统计局发布数据显示，今年2月，北京市CPI在1月以4.5%的同比增速触顶后回落0.9个百分点至3.6%；环比微涨0.1%。其中，非食品类价格延缓了全市CPI上涨步伐。

2月，受疫情影响，食品价格环比上涨3.2%，影响CPI上涨0.55个百分点。其中，全市肉类价格持续上涨，猪肉价格环比涨幅达5.1%，带来肉类替代消费品价格涨势扩散，牛肉、鸡肉和羊肉价格分别上涨2.1%、1.8%和0.9%。

不过，2月以来，猪肉价格已经呈现冲高后缓慢回落迹象。2月中旬，雨雪天气引发新发地市场白条猪肉价格以23.13元/斤达到历史高点，较月初的21.63元/斤上涨6.93%。截至2月28日，新发地白条猪肉价格为22.28元/斤，已较高点回落3.67%。

对此，北京新发地市场统计部部长刘通认为，由于冷冻猪肉开始进入市场，鲜肉的价格很难随意上涨。大范围的雨雪天气影响了毛猪的收购和白条猪的运输，但猪肉价格波动区间明显收窄。“目前，白条猪产能已比去年9月明显提升，东北地区此前受防控疫情影响，部分毛猪滞留在圈里，后期，随着家庭养殖场毛猪进入屠宰厂，白条猪的价格基本上会表现出稳中有降的走势。”

截至3月6日，新发地市场白条猪批发平均价是22.38元/斤，较2月6日的23.03元/斤下降2.82%。

与此同时，鲜菜价格涨势明显，环比涨幅达10.6%。刘通分析指出，春节过后，蔬菜供应能力总体充足，但由于疫期消费市场收缩，部分地区蔬菜出现滞销，这种情况下，菜价出现上涨缘于人工费增加、地方防疫和交通成本上升。

比如，地区封锁后，村内蔬菜无法运出，市场商户委托经纪人代收，增加了较多人工费用；部分地区为防控疫情，关闭加工厂，暂停部分蔬菜收获，使得蔬菜商品化过程出现难度；同时，许多司机不愿出车，交通成本也应势增加。

而随着疫情逐渐得到控制，截至2月末，蔬菜价格出现下调。“以2月最后一周为例，封村现象基本解除，部分地区前期有挖沟封路现象，影响了当地蔬菜销售，近期正加大促销力度。偏高的蔬菜价格也出现不同程度下降。”刘通说。

此外，非食品价格环比涨幅由上月的上涨1.1%转为下降0.5%，影响CPI总指数下降0.42个百分点，交通和通信价格降幅较大。

其中，其他七大类价格环比五升两降。其中，除生活用品及服务，衣着、其他用品和服务价格上涨0.8%和0.2%，教育文化和娱乐、医疗保健价格均上涨0.1%外，交通和通信、居住价格分别下降4.3%和0.3%。

对此，国家统计局北京调查总队分析师表示，这是由于在春节效应消退和疫情影响下，出行需求减弱，加之高速公路继续实行免费政策，车辆使用费、飞机票和其他交通费价格分别下降19.2%、26.7%和57.8%；此外，受成品油调价影响，汽油和柴油价格分别下降6%和6.5%。（记者 陶凤 刘瀚琳）