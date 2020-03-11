意大利紧急采购首批近万台抗疫设备 迈瑞医疗将分批有序交付

外交部官网发布消息称，国务委员兼外长王毅在3月10日应约同意大利外长迪马约通电话。迪马约介绍了意大利防控新冠肺炎疫情最新情况，感谢中方给予的慰问和支持，认为这充分体现了两国人民之间的传统友好。意方面临医疗物资和设备短缺的困难，希中方帮助解决燃眉之急。

王毅表示，疫情无国界，是人类的共同敌人，需要国际社会团结应对。虽然目前中方自身对医疗物资还有较大需求，但我们将克服困难，向意方提供口罩等医疗物资援助，加大力度向意出口急需的物资和设备。如意方需要，中方也愿意派出医疗小组赴意协助抗疫。中国同意大利的友好省市和一些企业也将向意方提供支持和帮助。

据人民日报公布的数据显示，当地时间3月10日18时，意大利卫生部公布的最近数据显示，意大利现有新冠病毒患者8514例，死亡631例，治愈1004例，累计确诊感染新冠病毒总人数为10149例，较3月9日18时新增977例，新增168例死亡病例。抗击新冠疫情，守护全人类健康是医疗从业者的使命。

作为抗疫急需的医疗设备供应商，国产医疗器械企业迈瑞医疗表示，在国内疫情暴发之初，公司在全力供应国内防疫关键物资的同时，也在密切关注海外疫情的进展以及相关订单情况。日前，意大利政府紧急向迈瑞医疗采购了首批近万台抗疫设备，其中主要为监护仪、呼吸机等产品，公司将根据情况，分批有序交付。

经过20年的国际化发展，迈瑞已经建立起了一套成熟的海外市场本地化管理体系，在北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美等地区的超过30个国家设有40家境外子公司。疫情无国界，迈瑞将持续关注海外疫情的变化，积极响应医疗需求，与最美逆行者同行。