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废弃口罩如何收集处理？住建部：实行分类分区管理

2020年03月11日16:44 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月11日电 （许晓华）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。针对废弃口罩的收集处理问题，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰表示，疫情发生以来，采取了相应措施，包括分类分区域管理，重点区域可以设置专门的收集容器，确保安全及时对废弃口罩进行收集转运处理，缓解群众担忧。

刘李峰介绍，实行分类分区管理，就是对医疗机构、首诊医疗点产生的废弃口罩严格按照医疗废物进行管理，对集中隔离观察点、居家隔离观察点产生的废弃口罩严格落实无害化管理要求，要求专人专车单独收集并直运至生活垃圾焚烧处理厂及时处置。

对居民小区、办公场所、商场产生的废弃口罩可以继续作为生活垃圾中的其他垃圾进行收集转运，但要加强对投放和收集设施的消杀工作。进入生活焚烧厂以后，根据废弃口罩塑料含量高、酒精浓度高，它的燃烧可能不同于普通的生活垃圾，所以对关键设备维护调试要跟上，事先要进行应急演练，确保疫情防控期间焚烧设施可以运转，及时对废弃口罩进行处置。

对含有口罩的生活垃圾进入焚烧厂以后直接投炉焚烧避免二次污染。备足环保耗材，密切监测烟气排放情况，确保达标排放。

“废弃口罩处理过程中，基本上不需要人工进行分拣，这样减少交叉感染的可能性。同时，也加强了对环卫工人的个人防护要求。”刘李峰说。

(责编：刘卿、李栋)


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