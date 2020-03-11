专家：畅通处置出口 解决医疗废物清理转运问题

人民网北京3月11日电 （王国菁）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。会上，首都医科大学附属北京佑安医院主任医师，国家卫生健康委派武汉专家组成员李素英表示，通过一系列措施，医疗废物清理转运问题得到了解决，逐步实现了既保证患者就诊安全有序，又保证诊疗环境的清洁。

李素英介绍，自己作为医院感染管理专家。1月25日到武汉抗击疫情时，正值疫情高峰又赶上过年，医疗机构的保洁、后勤、保安等处于休假阶段。当时，确实存在处理垃圾不及时，垃圾处理工作人员短缺的情况。

李素英称，中央指导组及时关注到这个问题，通过各级协调，及时的沟通，还有当地生态环境、住建部门和处置单位积极开展工作，及时畅通了医疗废物处置的出口。同时医疗机构采取了很多措施，比如给保洁人员涨工资、接受社会志愿者帮助、加强医疗机构内医疗废物暂存点的管理，通过这些措施，医疗废物清理转运问题得到了解决，逐步实现既保证了患者就诊安全有序，又保证了诊疗环境的清洁。