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“武汉抗疫巾帼英雄榜”发布：医护工作者等入选

2020年03月11日15:50 来源：人民网-人民健康网

在“三八”国际妇女节到来之际，3月8日，武汉市妇女联合会公布“武汉抗疫巾帼英雄榜”，涉及医务工作者、街道及社区工作者、公安干警、保供服务工作者，其中，56位医务工作者中，武汉大学附属爱尔眼科医院医护人员等作为医务工作者代表入选。

据了解，以此次入选“武汉抗疫巾帼英雄榜”的武汉大学附属爱尔眼科医院医护人员黄丽娟、曾蕾为例，黄丽娟是最早支援湖北省委党校方舱医院的护士之一，方舱医院初建时，她协助完成物资转运、分发，医院完善后，她总是把最苦最累的值班留给自己，有时还要忍受着胃疼。

黄丽娟

“这点病痛不算什么，需要我们的病人太多了，我不能倒下，一定要坚持完成任务。”黄丽娟说。

与黄丽娟一样，曾蕾也选择了第一时间奔赴前线。2月2日，医院接到紧急通知，需要抽调3人驰援武汉市汉阳医院,参与救治在那里的新冠肺炎重症患者。曾蕾率先第一时间报名，她对着年幼的儿子说了：“妈妈要去打怪兽拯救地球，你在家乖乖等妈妈回来”，之后从带上换洗衣物到疫情一线的岗位，整个过程用时不到两小时。

曾蕾

据了解，新冠肺炎疫情爆发后，爱尔眼科有近2000位医护人员支援各地抗击疫情。在疫情最为严重的湖北，武汉爱尔眼科3家医院共计调派20名护理人员6小时紧急驰援方舱医院。孝感爱尔眼科医院被当地新冠肺炎防疫指挥部正式征用，作为第三类发热病人的隔离观察区，汉阳爱尔眼科医院也被列入第四批医院征用名单。此外，疫情期间爱尔眼科累计捐款4300万元，并积极筹措、捐献医用口罩、护目镜等大量防护物资。

据了解，首批发布的“武汉抗疫巾帼英雄榜”共有医务工作者、街道及社区工作者、公安干警、保供服务工作者等117人以及最美抗疫家庭57个，同时武汉市妇联仍在继续向广大市民征集身边的抗疫巾帼英雄或家庭。

武汉市妇联表示，希望全市广大妇女以她们为榜样，坚定信心、同舟共济、立足岗位、勇于奉献，争做最美巾帼奋斗者，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战贡献巾帼力量。

(责编：刘卿、孙博洋)


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