新冠肺炎合并心血管疾病科普

据目前已公布的新冠肺炎患者病例，新冠肺炎患者的重症或死亡病例多为患有心血管疾病等慢性基础疾病的老年人，特殊时期控制好心血管疾病患者的病情，保持病情平稳和尽量少发病愈发重要。新冠肺炎与心血管系统之间有怎样互相影响的关系呢？ 2020年3月11日（周四）16:00-17:00，“人民好医生”客户端将邀请中国人民解放军南部战区总医院心内科主任、中国医师协会心血管内科医师分会委员向定成教授进行视频直播，为您科普新冠肺炎合并心血管疾病。

专家介绍

向定成，中国人民解放军南部战区总医院心内科主任，中国人民解放军南部战区总医院内科教研室主任，教授、主任医师、博士研究生导师，现任中国胸痛中心执行委员会主任委员，中国医师协会心血管内科医师分会委员，中国医师协会胸痛专业委员会副主任委员，广东省胸痛中心协会理事长，广东省医师协会心血管内科医师分会副主任委员，广东省介入心脏病学会外周血管疾病分会副主任委员。

擅长：

心血管内科常见病、多发病及各种心血管急危重症的诊治急抢救；技术特长为冠心病、主动脉疾病和外周血管疾病的介入性诊断和治疗等介入技术。

1999年率先在华南地区开展了主动脉夹层和主动脉瘤的腔内隔绝术；2001年起，率先在国内开展了乙酰胆碱诱发冠状动脉痉挛的临床研究及应用，并建立了诊断标准。在华南地区较早开展了急性心肌梗死的急诊介入治疗和左主干病变的介入治疗。

新冠肺炎疫情笼罩下的心血管疾病的防护处理

对于非心血管急症的普通患者，总原则是 “居家治疗、坚持用药，关注病情变化、灵活多样就医。”尽量避免住院治疗，可采用与医生网上或电话指导的方式进行沟通治疗，待疫情控制后择期入院治疗。这种情况包括：无明显并发症的高血压患者、稳定性冠心病患者（包括支架和搭桥术后的）、稳定的心力衰竭患者、稳定的心律失常患者（尤其持续性房颤抗凝治疗的）等等。具体建议包括：

1.高血压患者

已确诊高血压并长期用药的患者， 血压控制良好（血压在<140/90mmHg）不建议更换降压方案，重症及危重症患者要个体化管理，对于在血压波动较大，有身体明显不适症状或血压明显升高的患者，建议采用网上咨询、电话咨询或至医院门诊就诊，调整降压方案。

新诊断的高血压患者（未服用过降压药物），非药物降压措施无效时，可在医生的指导下按个人情况决定降压方案，关于高血压药物治疗，尽管有新冠肺炎的潜在威胁，但是目前高血压指南推荐的包括CCB（地平类）、利尿剂、ACEI或ARB以及β阻断剂等药物均可以安全使用，不影响疗效。如出现药物不良反应时，可以咨询相关专家调整用药， 不建议自行换药。为避免发生新冠肺炎的传播扩散，只有在发生高血压病情紧急危重变化时可以考虑前往有条件的医院就诊处理。

2.慢性心力衰竭患者

慢性心力衰竭患者坚持用药非常重要，可以减少心衰的急性发作机会， 不要自行减药或停药，自觉症状有变化时，建议网上或电话咨询专业医生。感染是心衰急性发作和加重的首要诱发因素，所以避免感染尤其是目前的新冠肺炎十分重要，心衰患者要注意居家和个人卫生， 减少或避免外出活动，同时要保证饮食健康营养全面，保持乐观心态，这样有助于全面调动身体的免疫能力，最大限度避免感染新冠肺炎和其他疾病。

3.心律失常患者

心律失常患者的首要注意事项是根据引发心律失常的原发病按医生的要求坚持治疗，持续房颤抗凝药物和控制心室率的药物一定坚持服用，保证饮食尤其老年人以避免离子紊乱引发恶性心律失常的发生。保持良好的乐观心态对心律失常的控制和治疗十分重要。

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