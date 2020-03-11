谭德塞：中国新冠病毒疫情局势实现逆转 国际社会应充分利用“机会窗口”

世界卫生组织总干事谭德塞10日在接受新华社记者采访时说，中国近期新冠肺炎病例数下降趋势明显，疫情局势实现逆转，病毒正在退却；国际社会应充分利用中国争取来的“机会窗口”，尽早遏制病毒传播。

谭德塞是在与中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭签署协议时作出上述表示的。协议内容是中国向世卫组织捐款2000万美元用于支持新冠肺炎防控。

他说：“中国的经验令人印象非常深刻。现在中国的疫情正在下降，而且有显著的下降。病毒受到重创，正在退却。我们很高兴疫情局势有了逆转。”

他认为，这一成果应归功于中国政府的领导以及人民的配合。“如果没有来自政府的坚定承诺，没有（人民）强有力的配合，是不可能实现的。当任何国家这样做的时候，它们就可以控制这种病毒的暴发。这也是我们现在要对世界其他国家所说的。”

谭德塞表示，疫情之初，中国能够迅速识别病原体并对其测序，分享病毒基因序列，这有助于其他国家和地区为诊断以及采取防控措施做好准备。“事实上，这帮助了国际社会向前迈进，这是非常非常重要的……完成这一切的速度令人难以置信。”

他还强调，正是武汉和湖北的大规模防控措施，为中国其他省份赢得了时间，也为世界其他地方争取了准备时间。得益于中国正在采取的大规模防控行动，国际社会才争取到了一个“机会窗口”。其他国家应该充分利用这一“机会窗口”，一旦发现病例就立即采取控制措施，尽早遏制病毒传播。

谭德塞重申，新冠病毒传染性很强，是一种新病毒，但仍然可以控制。“我们迄今从中国获得的经验是，遏制是可能的。”

陈旭说，虽然中国在疫情防控上取得了实质性进展，但疫情在多国蔓延的局势仍令人担忧，人们必须保持高度警惕。中国将在做好自己的防控工作的同时，尽量向那些需要帮助的人伸出援手。“这就是我们向世卫组织捐款2000万美元的原因。这是对世卫组织呼吁的回应，目的是帮助那些卫生系统薄弱的国家对抗病毒传播。”（记者刘曲 陈俊侠）