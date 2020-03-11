联合国专家对互联网助长儿童买卖和剥削发出警报

近日，联合国儿童买卖和性剥削问题特别报告员布尔-布基基奥在日内瓦向人权理事会提交了工作报告。她敦促各国必须加快努力，并采取协调一致的全球对策，以消除对儿童的在线和线下买卖和性剥削。

据联合国网站报道，布尔-布基基奥表示，一些儿童被迫参加在线色情表演， 年轻女孩和男孩因虚假承诺而被诱骗进行性交易、家庭奴役、强迫劳动、乞讨和强迫婚姻。

“儿童继续由于性剥削的目的而在本国被买卖，并被跨境贩卖。”她指出，“互联网和通信技术的指数级增长以惊人的速度助长了这些可憎的犯罪。在线技术提供了更多保密性和匿名性，从而创造了一个避风港，可以完全不受惩罚地产生、承载和消费儿童性虐待材料。”

根据布尔-布基基奥的报告，国家系统在很大程度上没有确认年轻的受害者，没有为他们提供适当的恢复和康复服务，并将肇事者绳之以法。

她说：“缺乏问责继续助长了需求，并使对最脆弱儿童的虐待继续存在。我们没有兑现保护儿童并向他们提供急需的康复服务和照料的承诺。”

她强调，预防是关键，必须从根本原因入手。各国必须处理社会、文化、性别和体制结构上存在的问题，正是这些问题创造了一种环境，使对儿童的性剥削被忽略、容忍或接受。

她说：“我们已经走过了很长的路，提高了人们对这一现象的认识，这要归功于那些勇敢的孩子们，他们千方百计站出来说话，打破了由社会宽容、耻辱感和污名所培育出来的沉默文化。一线的儿童保护官员、服务提供者、边防警察和执法人员的奉献也取得了重大成就。”（连原）