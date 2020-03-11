北京集中供暖延长一周

在3月10日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市城市管理委二级巡视员蒋志辉介绍，北京的集中供暖将延长一周，于3月22日停暖。延长供热期内，区域锅炉房和热电联产中的居民供热，以及调整天然气分户自采暖居民用户用气量补贴上限增加的费用由市财政全额负担。

根据《北京市供热采暖管理办法》规定，北京市的采暖季为11月15日至次年3月15日。但考虑到当前疫情防控仍处于关键时期，大中小学学生、学龄前儿童和广大市民主要时间居家，尤其是老弱病幼孕等群体需要重点保护，广大市民主要在家，适当延长供热时间既可改善市民居家生活条件，又可减少因停热造成的感冒风险。

因此，本采暖季延长供热至3月22日。延长供热期间的服务质量不得低于采暖季期间标准，居民室内温度最低不得低于18摄氏度。有关部门将密切关注天气及疫情的动态情况，提前会商研判，如需进一步延长，将报市委市政府批准后及时向社会发布。

对于供暖费如何分担，蒋志辉介绍，结合此次居民集中供热时间的延长，天然气分户自采暖居民（含农村地区煤改气）用户用气量补贴上限也做相应调整。延长供热期内，区域锅炉房和热电联产中的居民供热，以及调整天然气分户自采暖居民用户用气量补贴上限增加的费用由市财政全额负担。

此前，在人民网的“领导留言板”上，有北京市民提出延长供暖的建议，称担心停暖后家里很冷，容易感冒发烧，但是去医院又很危险。该建议也得到了北京市城市管理委员会的回复。回复称，为了应对气温突降情况，本市建立了供热气象会商机制，每年供暖季前和供暖季快结束时，城管委与市气象局等部门都会进行几次气象会商，根据对气温的预测提出是否提前供暖或者延长供暖的建议，报请市政府批准后实施。建立气象会商机制以来，北京市共有4个采暖季经市政府批准延长停暖，时间在2-6天不等。北京城管委将按照气象会商机制要求，会同相关部门进行会商，并结合今年的特殊情况一并考虑。

据悉，接到市政府有关延期供热的相关通知后，作为全市最大供热企业的北京热力集团启动执行方案，继续保持热网安全稳定运行，加强4584座热力站的调节运行和用户服务，保证市民在满足开窗通风防疫需求的同时，室温也能达标舒适。

就延长供热期间的服务保障工作，96069供热服务热线抗击疫情青年突击队24小时值守，受理解决用户的供热诉求，遇到用户表示不方便入户的情况，采取电话、微信等远程指导方式帮助用户解决供热问题。居民也可以通过“掌上热力”App、“北京热力96069”官方微博、“北京热力客户服务”微信公众号等线上方式办理供热业务。

蒋志辉也在发布会上介绍，本采暖季提前供热一天，供热服务水平有了进一步提升。市12345热线供热诉求工单73923件，比去年同期下降28%；万平方米报修量为1.01个，比去年同期下降0.43个。（记者 陶凤 王晨婷）