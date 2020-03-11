扩产能保供应 口罩市场量增价降

随着疫情得到有效控制，口罩产能提升，曾经“一罩难求”的局面似乎得到了缓解。近日，不少网友反映口罩“好买了，降价了”。部分商超线上渠道也显示，可供预约选购的口罩供应相对充足，种类也变得更为丰富。相比于线下大多需要预约后到店购买，网络仍是购买口罩的主要渠道。

线上：存量充足 价格下降

疫情发生以来，不同程度的口罩供应缺口一度让人头疼。买口罩拼人品、靠手速，网上蹲点、摇号……大家使出浑身解数。不过，北京商报记者3月10日多路调查发现，随着疫情好转以及国内企业纷纷转产口罩，失衡的供需在一定程度上得到了缓解。

北京商报记者发现，和前段时间相比，物美多点App近期可供预约购买的口罩种类多了起来，粗略梳理，目前大概有六七种口罩提供预约，而且供货充足。3月10日上午10点左右，记者在多点App可以正常下单预约购买口罩，除个别标注“限量”供应的口罩，其余口罩均可按所需数量购买。

和此前一上架就秒没的状况相比，口罩货源似乎没有那么紧张了，消费者也有了更大的选择空间。从平台上检索可见，多点上既有价格相对较高的进口口罩，也有12.9元10片的国产口罩。

京客隆小程序和App也有充足的口罩供货。目前主要销售的是普通防护性口罩，单只14.9元，每人限购5只，支持同城配送和到店自提。

很长时间以来，叮当快药App上的口罩都处于缺货状态，最近则不时有口罩上架，而且存量相对充足。目前，上架的19.8元/只的KN95口罩和售价11.1元/3只的挂耳式口罩均有货，可正常下单购买。

除了这些主流的口罩线上预约销售渠道，一些口罩行业新入局者也放出货源，成为口罩市场的另一种补充。如3月9日，格力电器子公司珠海格健自主生产的口罩在格力官方商城“董明珠的店”上线，目前共有两款口罩提供预约购买，一种是售价275元/50只的一次性KN95防护口罩，另一种是售价150元/50只的一次性医用口罩，均价在3-5.5元之间，基本在消费者可承受价位区间内。

北京商报记者通过微博上的相关话题和网友评论发现，“口罩变得好买了，价格降了”是人们较为普遍的感受。

“现在口罩很好买了，刚看到一次性医用的还有好多库存”，“一个月前有钱也买不到口罩，有也五六块钱一个，现在降价差不多一半”，有网友感叹。也有网友吐槽口罩降价太快，“一上淘宝，发现前几天买的口罩降价了30块，一看原来那单还待揽收，我一怒退款了，再拍一次……现在想想，其实可以和客服退差价……”

线下：提前预约 到店购买

除了线上，线下零售也是人们获取口罩的重要渠道，特别是很多不会上网的老人，会选择去药店、超市购买口罩。

3月10日，北京商报记者分别走访了超市、便利店和连锁药店，了解口罩供应情况。虽然和线上相比，不同类型实体零售点的口罩货源有所差别，不过北京大型连锁超市的口罩供应充足，可提前预约，到店购买。

在7-11太平街东侧店，北京商报记者看到，口罩货架贴着“口罩正在备货中，保证不涨价！！”的字条，旁边还贴有一张各类口罩的价目表，店员表示，目前店里有海绵口罩和售价570元/10只的进口N95防辐射口罩供应。

此外，物美超市也可以通过多点App在线预约，然后到店内购买口罩。超市内一间空置店铺门口贴有“防疫用品售卖区”，其中销售17.9元/只的儿童版韩国进口雾霾防护口罩和售价358元/20只的韩国进口KF94口罩。

在利君堂大药房太平街店，北京商报记者询问口罩后被告知暂时无货。不过，店员提示称，如需购买口罩，可扫描店内二维码进行关注，一到货即可接到相关通知。

在金象大药房南纬路店，目前可以提供线上预约口罩的领取服务。店员表示，可以通过关注金象大药房微信公众号，随时关注放货通知，线上预约成功后即可到店领取，现在店内可提供一次性医用口罩，售价21.1元/10片。

从线下零售网点的走访来看，购买口罩主要采取在线预约，然后到店领取的方式。值得注意的是，相对疫情初期，口罩的平均价格平稳，不再有高价现象。

有部分消费者反映，华联BHG超市目前有韩国KN95口罩现货在售，且货量充足，单只均价差不多在20元左右。

完全充足尚需时日

从北京商报记者的实际调查来看，口罩紧缺状况已基本得到缓解，但部分渠道货源仍有待加强供应。

实际上，春节过后，随着口罩生产端大量劳动力复工，口罩产能已较春节期间有明显提升。2月19日，国家发改委强调，将继续开展口罩扩能专项工作，进一步扩大口罩生产。

除推动口罩企业复工达产外，国家发改委还全力支持有条件的企业转产口罩。据不完全统计，目前，三枪、爱慕、七匹狼、雅戈尔、水星家纺、上汽通用五菱、吉利、广汽、中石化，甚至地铁、纸尿裤企业都开始入局生产口罩。

据天眼查数据显示，仅2月初，全国就有超3000家企业经营范围中新增了“口罩、消毒液、防护服”等业务。根据公开数据，目前国内口罩厂商已达到4000多家。根据发改委公布的最新数据，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，目前全国口罩日产能和日产量均已突破1亿只。

但另一方面，在消费终端，口罩供需的缺口依然难以完全弥补，原因在于生产口罩的原料熔喷布不足。

据了解，熔喷布是确保医用口罩和N95口罩过滤性能的关键原材料。但目前熔喷布紧缺，成为制约口罩产能扩充的瓶颈。有媒体报道，由于缺货，熔喷布价格一路飞涨，每吨叫价已从原来的2万元上涨到三四十万元。

有口罩行业内人士告诉北京商报记者，“没有熔喷布，不论上多少口罩生产设备都制造不出口罩”。该人士表示，构建熔喷布生产线并不是一件易事，“快的话要4、5个月，一般也要7个月左右”，他预计短期内口罩供应不足的情况恐怕仍难彻底缓解。“从目前来看，国内主力口罩生产企业的产品依然要优先供应疫区和医院，这也就决定了只有采购能力强的企业才能搞到口罩。”

据了解，国家市场监管总局近日已向浙江、江苏等8省市下发紧急通知，要求开展熔喷布价格专项调查，确保价格稳定。

当前，部分央企也加入到熔喷布生产行列。由于熔喷布以石化产品聚丙烯为主要原料，中石化已介入熔喷料、熔喷布和口罩生产。2月底，中石化投资约2亿元，在北京燕山石化和江苏仪征化纤两家企业加紧建设熔喷布生产线，跨界生产急需的熔喷布。

中石油在开足马力生产聚丙烯纤维料的同时，也在加快熔喷布生产线建设。2月6日，中石油还启动了大庆石化、抚顺石化、兰州石化和大庆油田3地4家企业的口罩生产线建设，目前4家企业已建成6条医用口罩生产线，3月将再建21条生产线，全部投产后，中石油日产口罩可达150万只。（记者 王晓然 孔瑶瑶）