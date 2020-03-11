面对压力选择战斗或逃跑？ 科学家找到脑内关键神经元

面对压力每人都将做出选择：是主动应对还是被动回避。这种抉择能力的脑的生物基础是什么？这个著名科学问题简称为“战斗或逃跑”选择。记者从中国科学技术大学获悉，该校周江宁研究组历经8年研究发现：在各种行为挑战情景下，内侧前额叶的促肾上腺皮质激素释放激素（CRF）神经元，是决定选择“战斗或逃跑”的神经生物学基础。研究成果近日在线发表于《神经元》期刊。

科研人员采用基因操作小鼠结合行为学、药物遗传学和在体显微成像等技术，首先确认了内侧前额叶的CRF神经元为一种抑制性的中间神经元，并与椎体神经元构成神经环路。研究表明：在处于负性压力下，小鼠采取主动应对行为时，CRF神经元活性增强。在悬尾、强迫游泳和社交竞争挫败等负性压力条件下，采用化学遗传学方法凋亡或抑制内侧前额叶CRF神经元，可增加小鼠的被动应对行为；而CRF神经元的激活则促进主动应对行为。

个体长期处于负性压力下，仍可维持正常的生理和心理稳态，称之为对负性压力“抵抗”；而在长期负性压力下，不能维持正常的生理和心理稳态，则称为对负性压力“易感”。“易感”的个体发生压力相关的心理、身体功能紊乱或精神疾病的风险会增加。

研究表明，在长期社会竞争失败情况下，百分之八十的小鼠都表现为“易感型”，采用化学遗传学的方法，选择性激活内侧前额叶的CRF神经元，可显著增加小鼠的主动应对行为，“抵抗型”小鼠的比例大大提高。且该效应具有较长的持续性。

这一发现推动了对“压力应对行为抉择”这一重要科学问题的了解。并为改善或治疗负性压力相关紊乱和疾病，提出新的思路和途径。（记者吴长锋）