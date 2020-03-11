专家解析中医药如何在防治新冠肺炎中发挥作用

自新冠肺炎疫情暴发以来，中医诊疗方法和多种中成药、中药方被列入各版本的国家版诊疗方案并被多次推荐，各地运用中医药成功治愈患者的喜讯频传。为何中医药针对新冠肺炎有独特功效？中新网记者近日采访了多位专家，对其中的病理机制和治疗功效进行了专业解析。

“与西医依据统一的诊疗规范不同，中医治疗必须根据病人实际情况进行加减应用，可谓是‘一人一方’。”正在武汉大学人民医院东院区战“疫”一线的山东大学齐鲁医院中医科主治医师燕芳芳介绍说，该病区九成以上病人应用中药治疗，取得良好成效。许多患者主动要求在现有西医治疗的基础上加用中草药。

据燕芳芳介绍，中医药全程参与了新冠肺炎疫情的防治工作，有效降低轻症变成重症、重症变成危重症的发生率，提高治愈率。“在抗击疫情的正面战场上，中医药不该缺席，也从未缺席。”

山东中医药大学教授郭瑞华在疫情期间一直坚持在家中通过电话、网络视频等线上方式为患者进行问诊服务。

郭瑞华认为，中医药是防治呼吸道疾病的更好选择。作为致病微生物的一种，病毒的经常性变异为现代医学预防提出难题，有效疫苗的研制往往比较滞后。“在没有疫苗的情况下，与其无奈等待，不如选择中医药积极治疗。中医借助整体观念、天人相应、辨证论治，针对的不仅是病毒，而是人体抗病毒能力、解毒能力、自愈能力。”

在新冠肺炎肆虐期间，关于“免疫力”的话题也频频被提起。郭瑞华介绍道，现代科学所说的免疫力，中医称之为“正气”。具体指的是人体的抗病能力，具有气、血、精、液、脏腑机能等物质基础。维护和增强正气一定要做好中医养生。“实践证明比较好用的中医方子是玉屏风散，由黄芪、白术、防风等中药材组成，药味比较少，还可熬成膏方。其他像复方阿胶浆等中药剂也屡被证实具备补气养血、增强免疫力的功效。”

郭瑞华建议国家重视中医药产品的研发和海外推广。要提升工艺，让中药的口感和舒适度更佳，便于海外受众接受，同时在推进一带一路建设的过程中在各国设立中医宣传和教学机构，进行中医药科普，培养中医药人才。“道路曲折，但前途光明，中医药未来将大有可为。”(赵晓)