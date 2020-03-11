细菌DNA在人体内脏中分布揭秘

据英国《自然·代谢》杂志9日发表的一项最新研究，科学家首次详细分析了细菌脱氧核糖核酸（DNA）在人体内脏中的分布情况。

我们都知道，人类体表和肠道布满了细菌，如肠道内寄生着多达10万亿个细菌，它们能影响体重和消化能力、抵御感染和自体免疫疾病的患病风险，同时控制人体对癌症治疗药物的反应。但长期以来，我们对内脏的情况并不清楚，虽然内脏一般是无菌的，但是在肥胖症等疾病中，细菌片段可以从肠道转移至血液，从而引发炎症反应。不过，关于这些细菌片段的起源及其在组织中的分布情况，科学家们一直不甚明了，其中一部分原因在于，要获得干净的组织样本非常难。

此次，加拿大拉瓦尔大学魁北克心肺研究所科学家安德里·马利特等人在40名患者做减肥手术的过程中，收集了他们的血液、肝和三种脂肪组织（皮下脂肪、肠系膜脂肪和网膜脂肪）样本。研究团队分析了样本中的微生物DNA，发现了各个组织样本中的细菌类型和细菌DNA数量的具体差异。

与此同时，研究团队还在20名Ⅱ型糖尿病患者的脂肪组织中，发现了特殊的微生物DNA标记。此外，他们在组织样本中不仅检测到了来自肠道细菌的DNA，还检测到了一般常见于土壤或水中的细菌的DNA。这一发现意味着，内脏可能经常性地暴露于外源遗传物质。

这项研究展示了细菌或细菌DNA在人体肠道之外的分布情况。不过研究人员表示，目前还需要开展进一步研究，才能确定样本中的细菌是否是活的，能否形成内脏组织微生物群，或者组织是否包含细菌DNA片段。未来展开的研究则有望帮助阐明微生物DNA是如何抵达组织的——是涉及肠道外输运还是在免疫细胞的帮助下发生的。（记者张梦然）