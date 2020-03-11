党员捐款凝聚抗疫力量

连日来，响应以习近平同志为核心的党中央号召，全国广大共产党员为支持新冠肺炎疫情防控工作踊跃捐款。截至3月4日，全国已有4128万多名党员自愿捐款，共捐款47.3亿元。一场爱心“接力跑”，让无数善心和爱意汇聚成汩汩暖流，在神州大地奔涌流淌。

越是在最危难的时候，越是需要真情和互助，越是需要榜样和引领。从1998年抗洪抢险，到2003年抗击非典，从2008年抗震救灾，到此次防控新冠肺炎疫情，每一次灾情发生后，每一次群众危难时，广大党员或是捐款捐物，或是交纳特殊党费，同群众一道凝聚起共克时艰的信心和力量。小到几十上百元，大到数千上万元，都是广大党员对抗击疫情的无私支持，是对有困难的群众雪中送炭。“沧海横流，方显英雄本色。”从闻令而动、冲锋在前，到守土有责、守土担责、守土尽责，再到自发踊跃捐款捐物，关键时刻共产党员豁得出来、冲得上去，发扬优良作风，坚守初心，用朴实的行动诠释了对党和人民的忠诚。

目前，捐款活动仍在进行中，越来越多党员参与进来，彰显出我们党强大的动员力、感召力、凝聚力。捐款活动既是个人的自愿，更是出于党性的自觉。安徽萧县石林乡崔阁村93岁的老党员杨正伦将平日积攒的钱交到党支部书记手中；云南宣威市盘龙村有着71年党龄的何积仁和68年党龄的余祥祯，夫妇二人捐款14万元。不少老党员也纷纷伸出援助之手，历经沧桑而初心不改，饱经风霜而本色依旧，展现出共产党人的崇高境界和高尚情怀。从党的自身建设看，大灾大难之时的特殊捐款，犹如一次特别的组织生活，让广大党员从自愿捐款的义举中净化心灵、升华思想，初心使命因此得到磨砺，政治觉悟因此得到增强。

“荣誉不是挂在墙上看的，而是激励和鞭策，疫情当前，我要贡献自己的力量。”这是一名党员的朴实表达。不久前刚在郑州做完手术的河南远大锅炉有限公司党支部书记赵国强，专程赶回家乡西华县，向县红十字会捐款10万元；湖南桂东县人民医院内一科护士长李春来将获得的全县“首届劳动模范和先进个人”奖金全部捐了出去，“让这笔钱发挥最大的作用”……最是善意暖人心。在疫情防控关键时刻的党员捐款活动，生动显示出党与人民群众心连心、同呼吸、共命运的血脉情深。用爱心唤醒爱心，用善意传递善意，让乐善好施、扶贫帮困、互帮互助的中华民族美德，得到了新的传承和弘扬。

涓涓细流，汇成大海；点点星光，照亮银河。全党同志自发捐款所折射的精神境界，所释放的强大正能量，不仅深远地影响广大党员，也将不断辐射社会各界和人民群众。14亿中国人民是一个休戚与共的命运共同体，只要党群同心、共克时艰、团结奋斗，一定能打赢疫情防控这场硬仗。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 05 版）