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农业农村部：热线电话中群众关心的话题集中在三方面

2020年03月10日17:45 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月10日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，疫情发生以来，农业农村部在原有基础上增设10部热线电话回应群众诉求。

唐珂介绍，热线电话开通以来每天来电不断，最多一天有200多个。反映问题比较集中的有三类，一是“菜篮子”产品生产问题；二是交通受阻、物流不畅问题；三是一些市场主体复工复产难，集中在资金成本等方面。

“对群众来电反映的问题，我们每天进行梳理，形成问题清单，及时分门别类移交有关地方农业农村部门予以解决，并跟踪办理结果。” 他说。

唐珂表示，在农业农村部网站专门开辟“抗击疫情产销对接”专区，对数据频道进行改版升级，上线运行农业农村应对疫情数据服务平台。创新运用电子办公、网上审批、在线服务、远程视频、网络直播等方式，提高了工作效率和管理水平。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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