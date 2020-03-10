农业农村部：对贫困县开通地理标志农产品申报“快速通道”

人民网北京3月10日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部发展规划司司长魏百刚就部分贫困地区产业发展水平不高等相关问题进行了回应。

魏百刚表示，贫困地区特色产业快速发展，目前，全国已有92%的贫困户已参与到产业发展中，超过三分之二的贫困户实现了新型经营主体带动。“但是，贫困地区扶贫产业总体上还处在起步阶段，面临一些困难和问题，主要集中在农产品加工业发展慢、产业链延长不够等方面。”他说。

魏百刚表示，为解决好此类问题，农业农村部将重点抓好四方面工作。一是推进贫困地区优势特色产业提质增效；二是支持贫困地区产业主体发展壮大；三是强化产业扶贫科技人才服务；四是加大资金倾斜和金融支持。

对52个未摘帽县，魏百刚表示，将给予特殊政策支持，首先是组织未摘帽县免费参加各类产销对接活动；二是开通绿色、有机和地理标志农产品申报“快速通道”；三是启动仓储保鲜冷链物流设施建设工程，对有条件的未摘帽县实行全覆盖；四是在未摘帽县探索建立产业技术顾问制度。（实习生武雯婧）