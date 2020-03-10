农业农村部谈贫困地区滞销卖难：多渠道促进产销对接

人民网北京3月10日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，贫困地区农副产品产销对接，既是产业扶贫的重要任务，也是农业农村市场信息工作重点，对于扶持产业、带动就业、促进增收有很大作用。贫困地区出现滞销卖难，主要根源是设施不足、物流不畅、运距较远、成本较高，以及缺少资金、技术和人才。

唐珂介绍，农业农村部针对上述问题聚焦贫困地区需求，出台了一些过硬措施持续加力，在产地市场建设、市场信息服务、农业品牌打造、特色农产品优势区建设、电商培育和产销对接等方面，加大对贫困地区的支持和倾斜力度。

唐珂认为，疫情发生以来对贫困地区农牧产品产销对接带来一些冲击不可避免，也影响到供应链正常秩序。农业农村部采取了长短结合、标本兼治、综合施策，多渠道促进产销对接的策略。

唐珂表示，从短期阶段性措施看，以动员行业协会、批发市场、大型电商、龙头企业等开展应急促销为重点，哪里出现卖难就解决问题，目前推动销售了85万吨农产品。从长效机制建设看，要实施“互联网+”农产品出村进城工程、农产品仓储保鲜冷链物流工程，促进龙头企业、批发市场与产地，特别是贫困地区建立长效稳定的购销关系，搭建常态化产销对接平台，常年进行交易促销。