农业农村部：从加强劳动力外出务工等四方面做好扶贫工作

人民网北京3月10日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，农业农村部发展规划司司长魏百刚表示，农业农村部会同国务院扶贫办将跟踪贫困地区产业发展情况，重点抓好四方面的工作。

魏百刚说，首先是对外出务工的贫困劳动力，配合有关部门做好输出地与输入地对接。现在还有近一半返乡农民工没返城复工，农业农村部门需进一步加大工作力度，开展“点对点、一站式”服务，帮助返乡农民工尽快返城就业；

二是有一部分留乡创业贫困劳动力，将推动落实创业补贴政策，做好一对一创业培训，帮助他们选好就业门路，提升创业能力；

三是对从事农村二三产业人口，重点是推动休闲农业和乡村旅游、农村中小微企业信贷担保等扶持政策落实，推动高标准农田建设、农村人居环境整治、现代农业产业发展项目加快开工建设。创造更多岗位，让在农村从事二三产业的劳动力尽快就业。

四是对从事农业生产的人口，做好农资供应等春耕备耕工作，加强科技服务，加强以农机为主的生产性社会化服务，帮助他们解决生产中的问题，及时抢耕抢种，不误农时。