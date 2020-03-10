战疫背后的“女人故事”

52岁的她,驮着50斤防护用品,辗转半个城送到居民手上;为报当年“一水之恩”,她只身连夜驱车900公里,给武汉送去130台呼吸机;为防感染,她们无视键盘侠“作秀”的非议,集体剃掉长发,走进隔离病房......她们是母亲,是女儿,是姐妹,是坚守在战疫一线的女性。

4万余名奔赴武汉的医务人员里,90%是女性;口罩生产厂、火神山搭建现场、执勤民警、社区工作人员,任何疫情防护关键位置,她们的身影随处可见。她们坚守岗位、自愿奉献;她们持之以恒,甚至不眠不休;她们遇强则强,打破性别的界限,成为“战疫”的中流砥柱。

腾讯新闻《中国人的一天》“凡人英雄”系列报道中,推出“战疫女性”专题,讲述了挺身在战疫一线,和后方坚强支援的几位女性的故事。透过这几滴闪光的水珠,折射出战疫过程中,“女性力量”的汪洋大海。

“光头天使”斩断青丝,“摆渡侠”月行万里

在三八妇女节这个特殊的日子里,让我们通过几个故事走近“战疫女性”们。

在武汉大学人民医院的隔离病区,陕西援鄂国家医疗队的女医护为了工作,剪去长发剃了光头。她们中有已经当妈的大姐,也有刚参加工作的95后,有推迟婚礼参加援鄂的准新娘……面对网上“作秀”的非议,她们并不在乎,因为病人的一句“谢谢”,就可以让她们心窝填满暖意,“为武汉的付出,都是值得的”。

除了展现一线“战役天使”的风采,“战疫女性”专题也把目光聚焦到普通职业群体,记录了坚守岗位的“生命线运输者”的故事。

谢琳是一名货车女司机,她两次夜奔900公里进武汉,仅第二次就送出130台呼吸机,给病人带来了更多生的希望。谢琳说,当年她在西藏送货时,曾因车辆故障身陷困境,得到来自武汉的摩托车队“每人一杯水”的帮助。当武汉有难,她毫不犹豫站了出来,尽了自己一份力。一方有难八方支援,正是人与人、地方与地方之间爱与援助的循环,让“战疫”力量变得坚不可摧。

像谢琳这样肩负着生命线保障的“战疫女性”还有很多,比如坚持38天不间断,跨越大半个广州为客人提供跑腿买药买菜服务的“女单王”骑手叶爱玲;一个月跑5000多公里,接送治疗患者的武汉社区保障车队志愿者王利,值得一提的是,川妹子王利曾经历过汶川地震的幸存者,此番她也在用实际行动,向社会回馈着善良。

无论是一线专业人士,还是后勤志愿者,在这场“战疫”中以她们为代表的女性群体,身体力行地守护着普通人的生命线。从来没有金刚不坏的盖世英雄,只有肉体凡胎却义无反顾的凡人英雄。

这个三八节,向所有战疫女性致敬。