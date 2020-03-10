抗击疫情“心健康-溶会贯通”广西专场线上会议举行

3月7日，主题为“抗击疫情，‘心健康公益行动’‘溶·会贯通’在行动”广西专场线上会议通过网络直播的形式举行。

溶·会贯通网上直播会议截图

广西医科大学第一附属医院李浪教授、广西医科大学第一附属医院朱继金教授、河北医科大学第二医院傅向华教授、华中科技大学同济医学院附属医院黄恺教授等心血管领域专家针对新型冠状病毒疫情下的STEMI 患者救治原则、溶栓治疗的常见问题做讲解。据统计，本次会议直播有9800多人次观看，互动留言970多条。

李浪担任本次会议主席，他指出在疫情流行期间，救治心肌梗死患者要把鉴别诊断流程做得更好，希望广大医护人员能够认真学习相关指南，加强防范，做好隔离、防护工作，阻止感染源的扩散。

作为“战疫”一线的医护人员代表，黄恺在分享中表示，特殊时期，要加强门诊筛查，对于疑似及确诊新冠肺炎合并心血管疾病的患者，要制定相应的急救措施。由于医院收治的新冠肺炎患者较多，心血管病患者一般先进行CT扫描确认肺泡是否有变化，在确认非新冠肺炎的基础上采取经皮冠状动脉介入治疗（PCI）。

傅向华在《新冠形势下STEMI患者溶栓治疗的要点与常见问题的解答》中指出，务必把严格的防护隔离措施贯穿整个STEMI救治流程，尽最大可能降低新冠肺炎疫情下的社会传播风险，做到早排、早查、早会诊、早隔离。同时，由于急性心肌梗死致死致残率非常高，救治时间窗口的迫切性和救治时效的病理学要求心血管医生必须为患者尽早尽快开通血管，恢复有效的心肌灌注。因此必须强调早呼救、早救治、早溶栓。

李浪对《新型冠状病毒疫情下的STEMI诊治流程和路径中国专家建议》进行解读。他指出，在落实就近治疗、安全防护、溶栓优先、定点转运和远程会诊五大原则的基础上，还应注重针对不同患者情况的分层处理，比如患者是否在时间窗内，它的生命体是不是平稳。另外，是否有疑似和确诊新冠肺炎感染的可能性，以及防护的能力，综合判断要采取什么样的方法来转运和治疗。

线上、线下专家针对前线病例热烈讨论

在互动环节，会议连线了广西医科大学第一附属医院温汉春主任，作为广西首批支援湖北抗疫医疗队队长，温汉春已经在前线奋战了一个月，近日刚刚荣获“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”称号。此外，温汉春与本次大会主持人朱继金教授是夫妻，朱继金教授留守本院急诊科，肩负起抗疫重担。这对“抗疫夫妻”的现场连线感动了参会人员。温汉春介绍了所在岗位的工作场景及救治防控工作，并带来了两个疑难病例，引起了线上、线下专家的热烈讨论。随后，会议还连线了广西当地基层医院苏宏宁主任，就疫情期间基层医疗机构的心血管病患者救治问题进行了研讨，并给出相关建议。