好医生集团全力以赴抗击新冠肺炎疫情

武汉新冠肺炎疫情发生后，牵动着全国人民的心。面对疫情，全国人大代表、好医生集团董事长耿福能表示，“疫情就是命令，防控就是责任”，好医生集团要积极响应党和国家号召，勇于承担社会责任，勇敢冲锋陷阵，为打赢这场没有硝烟的战争尽责尽力。

第一时间复工生产疫情所需药品，平抑药价

为了及早向疫区提供优质高效的抗病毒药品，好医生集团连发三个通知，要求总部相关部门和下属生产企业取消春节休假，复工生产。从1月22日开始，有超过90%的员工连夜返回公司，恢复生产工作。有些员工甚至还未到家便上演“最美的调头”，紧急“逆行”返岗。

战“疫”当前，生产单位无人退缩。在各企业党支部和党员的带动下，好医生人开足马力、昼夜不停生产抗感颗粒、板蓝根冲剂、清热解毒口服液、四黄清心丸和阿莫西林等抗病毒药品和消炎药品。在这个特殊时期，保证前线所需药品供应是每一个好医生人的心愿。据统计，恢复生产的几个生产单位每天生产4000多件药品发往疫区和市场，尽全力保证药品供应。

上下一心，共抗疫情。大年初一，耿福能就赴好医生集团绵阳基地看望慰问一线员工。2月6日，耿福能又前往好医生攀西药业视察复工情况并亲切慰问关怀一线员工。在企业复工生产期间，四川省委常委、省直机关工委书记曲木史哈，凉山州州委书记林书成，凉山州州委副书记、州长苏嘎尔布，凉山州政协副主席、州工商联主席宋光明，西昌市市委书记李俊等领导先后调研好医生攀西药业，新民市市委书记周鹏、新民市市长张文哲举调研沈阳清宫药业，贵州黔西南州州长杨永英调研贵州云峰药业，山西夏县县委书记张宏志调研好大夫制药，山西阳高县委书记冯晓雷调研山西好医生，金堂县副县长潘智好医生中藏药业，就企业疫情防控和复工复产工作进行了慰问。

战“疫”当前责任先行 捐款捐药品等1500余万元驰援武汉

面对疫情考验，没有企业是一座孤岛。驰援武汉，也不是一句空洞的口号。好医生集团捐赠现金110万元人民币，捐赠价值1400多万元的药品和防护物资，支援武汉疫情防控工作。

若有战，召必回。当大部分人在家隔离期间，一线工作人员已经开始了他们的工作。他们值得被铭记，被保护。1月27日开始，好医生集团下属的凉山佳能达医贸公司从外地紧急采购防护口罩50000个，医用手套5000双，支援凉山一线工作人员，确保他们的身体健康和生命安全。

同时，面对疫情快速蔓延的严重形势，好医生人使命在肩，全国分子公司积极响应，捐赠抗疫应急医用物资，全面打响疫情阻击战。

在山西，好医生集团捐赠强强组合五维葡萄糖药品用于支持山西阳高疫情防控；在辽宁，好医生集团沈阳清宫药业将清宫四黄清心丸捐赠给沈阳新民市开设有发热门诊的医院和社区门诊，用于疫情防控；在云南，好医生集团云南佳能达医药有限公司分别向昆明市、腾冲市、开远市、临沧市等地捐赠藿香正气水、桑姜感冒片、强强组合口服五维葡萄糖、医奇穿黄清热胶囊、清宫小儿咳喘灵口服液等中成药用于抗击疫情，尽其所能捐赠医用酒精、84消毒液等急需消毒用品送到一线的防疫人员的手中，解决当地防控医护用品短缺的燃眉之急。

截止日前，好医生集团在全国各地累计捐款捐物已超过1400万，捐赠还在继续。

海外紧急采购防护用品保障医护平安

医生平安，大家就平安！在疫情爆发后，好医生集团下属相关工厂快速启动应急方案，扩大医用消毒酒精、抗病毒药物的生产规模，用于支援医护一线。但是，供不应求的医疗物资缺口仍然十分巨大。为此，好医生集团紧急联系国外医疗防护物资销售渠道，采购口罩、防护服等抗击疫情。

好医生集团先后向省红十字会、华西医院、四川省人民医院、四川省中医医院、凉山州第一人民医院等接诊医院定向捐赠ICU防护服、医用防护服、护目镜、医用消毒酒精以及N95防护口罩等紧缺的医疗 “抗疫”物资共计价值100万余元，以另一种方式与社会并肩战斗，共抗疫情。

为了支持此次武汉抗疫，国家调派3万多名医护人员支援武汉。广大医务工作者在巨大的压力下，容易发生口腔溃疡。为了保护医护人员健康，中华口腔医学会出台了《新型冠状病毒肺炎疫情期间口腔溃疡黏膜病的防治及护理专家建议》，好医生康复新液被用于口腔溃疡的防治。耿福能知道此事后，第一时间组织货源，马上组织捐赠40000瓶康复新液到武汉，保护医护人员健康。

集团董事长耿福能表示:“保护好医生是打赢这次疫情阻击战的关键所在，保护好医生就是保护我们自己。疫情发生以来，医用防护服等医疗物资出现十分紧缺的状况，这个时候有能力的企业就应该积极行动起来尽自己的一份力量。在这次疫情里，我们要做奋战一线好医生背后的‘好医生’，全力支持保障疫情防控工作的顺利开展。”

熬中药汤剂赠群众 中医药打通抗疫“最后一公里”

疫情期间，好医生集团旗下国医连锁公司积极部署下属20多家连锁诊所做值班安排，充分准备医用口罩、抗病毒、抗流感药物，并做好诊所及医务人员的消毒工作。同时，积极配合成都市辖区、社区、街道做好新冠病毒防控工作，为居民熬制预防病毒的中药汤剂，免费发放，并安排专业医务人员线上线下宣传防控新冠病毒肺炎的重要性、预防方法和正确用药的知识。20多家诊所从1月21日开始积极参与，免费发放口罩、酒精、抗病毒药品、中药汤剂近5000人次，还在成都市首次引进远程体温检测预警设备，义务为外卖小哥等进行远程智能检测体温，在社区挨家挨户访视、监测疫情、测体温，打通社区疫情防控“最后一公里”。

医疗防控 好医生医院坚守“疫”线

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，好医生集团下属的成都高新好医生第一医院和好医生都江堰阳都医院积极贯彻当地政府疫情防控的安排部署，春节期间全员坚守岗位，保证医院24小时值班接诊，并配合当地政府相关部门派出医护人员到各高速路口进行体温检测。好医生第一医院春节前迅速成立领导小组并实施应急预案，加强了预检分诊点和发热门诊工作，24小时为发热病人进行检查诊治。按照成都高新区卫生处和中和街道的安排，迅速腾空一个病区的15间病房30张病床位用于收治医学观察病例。目前已收治医学观察5人，正在进行精心监测护理和诊治。

引入医用防护用品生产线，主动“造血”缓解物资紧缺

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，防控疫情所需医用物资严重紧缺，好医生集团利用现有D级洁净区生产厂房，抓紧时间引入医用防护用品生产线，于2020年3月2日正式启动。

好医生集团口罩生产线总投资15740万元，一期项目投资500万元，利用现有D级洁净区进行改造，引进医用口罩生产线一条。二期项目投资15240万元，设计生产医用口罩（N95）及医用防护服（带防护帽）生产线，建成投产后可生产N95口罩，医用防护服。好医生的口罩生产线建成将极大缓解当地口罩紧缺的局面，为彻底打赢疫情防控阻击战提供强有力的物资保障。

好医生集团董事长耿福能表示，“全力支持参与国家防控疫情，我们责无旁贷”。在这个特殊时期，好医生人责任先行，把国家放在首位，用自己的力量与国家和社会同行，彰显出医药企业的一份力量。