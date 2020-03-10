在京外籍人士纳入社区健康管理

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市人民政府外事办公室副主任李辉介绍，新冠肺炎疫情发生以来，北京市本着“一视同仁、中外一致”的原则，把在京外籍人士纳入社区健康管理，统一按照本市的防疫要求，认真做好外籍人士的疫情防控工作。

目前，北京已出现多例境外输入病例，李辉提醒在京外籍人士，疫情防控期间尽量减少不必要的出行，外出请佩戴口罩，注意个人防护。

李辉介绍，疫情发生后，本市通过媒体等多种渠道发出英、法、俄、德、西、日、韩、阿8个语种的《致在京外籍人士的公开信》，提醒在京外籍人士关注官方信息、增强防护意识、及时就医就诊，消除在京外籍人士的顾虑和担忧，让他们在京工作生活安心、放心。

市政府外办为12345市民服务热线、120急救热线、首都机场热线等提供8个外语语种的语言服务支持。同时，市政府外办官方网站开辟“多语种疫情防控专栏”，发布8个外语语种的“每日疫情通报”，通过“北京外事”公众号及时向在京外籍人士提供疫情防控最新政策和信息。

本市将在京外籍人士纳入社区健康管理，统一按照本市防疫要求，落实做好健康管理的一系列工作。市政府外办编写了《新冠肺炎流行期间社区涉外工作指南》，引导在京外籍人士遵守和执行本市疫情防控有关规定，指导广大基层社区工作者照顾在京外籍人士的合理关切，尊重他们的宗教信仰和风俗习惯，耐心做好政策解释。同时，社区也为他们提供必要的保障和协助，解决实际困难。

李辉说，在朝阳、海淀、顺义、石景山等区的很多国际化社区里，活跃着许多不同国籍、不同肤色、不同职业的“疫情防控外籍志愿者”，他们与社区工作者和广大市民一起，共同抗击疫情，守护美丽家园。（记者 李祺瑶）