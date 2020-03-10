宅家防疫 重庆小伙伴最喜欢吃啥

抗疫宅守在家，备点食物慰劳自己成了我们的基本需求，即便不是铁杆吃货，若追剧观影时没有一两嘴零食，那也是倍感凄凉之事。

重庆的小伙伴们都是怎么选择食物的?方便面是跟风红烧牛肉还是专挑不待见的香菇鸡；瓜子是专挑“老人乐”的香瓜子还是重口味的焦糖系列；饼干是奥利奥还是爆款椒盐苏打……

为此，记者对部分超市货架和私家库藏两端进行了探访，聊一聊重庆人抗疫期间选择吃食的口味。

超市探访

什么是大家在疫情期间最爱的爆款食品？或许从超市货架的“丰满”程度就能看出一二：哪儿最空，哪儿就最火！

5日下午，记者前往解放碑临江重百超市（以下简称临江重百）、新世纪超市英利店（以下简称新世纪超市）以及Ole超市重庆时代广场店（以下简称Ole超市）进行打探。

抢手的方便面

记者在多家超市看到，方便面货架都毫无争议地出现了最空旷的场景。在临江重百，方便面货架仅剩下寥寥数包。

我们简单地进行了统计，大家熟悉的老坛酸菜牛肉面在货架上仅剩两包，老陈醋酸辣牛肉面和麻辣老坛酸菜牛肉面已售罄。同样较受欢迎的还有红烧牛肉面只剩一包，而红油泡椒牛肉面则已售罄。

而在新世纪超市，老坛酸菜牛肉面已售罄。令人意外的是，日式豚骨面也出现了售罄的情况。此外，辣味肥肠方便米粉也同样售罄。

在Ole超市中，货架被扫空的情况属于中国香港产的一种猪骨浓汤味方便面以及韩国产的一款方便面。

为啥方便面如此受大家青睐？记者咨询了新世纪百货工作人员，她表示，近期很多企业复工，经常会遇到单位大量采购，这应该是货架被扫空的重要原因。

除了方便面，记者发现干面条也是热销品，部分干面条已出现了售罄的情况。例如临江重百超市中，胡萝卜风味刀削面已售罄，货架甚至被其他商品占据。Ole超市中的传统细面、浓汤风味拉面等也已售罄。

麻辣美食卖光光

重庆小伙伴喜爱麻辣的人数众多，所以传统项目凤爪鸡翅系列，也备受关注。

在重百超市，椒香泡凤爪已全部售罄，被另一品牌的鸭脖占据了货柜的位置。一旁的辣鸡翅、烤鸡爪也只剩下了标签。销售一空的麻辣零食并不止鸡爪、鸡翅，包括猪皮晶、山椒带鱼等货品，也只能看到此货暂缺的标签。

香香嘴都爱坚果和甜食

坚果类，特别是瓜子、花生，是重庆小伙伴们最喜欢的零食。记者在几家超市看到的情况也可佐证。

近期焦糖瓜子势头较火，所以我们特意对它进行了重点关注。不过，当天洽洽的焦糖味瓜子并未出现售罄的情况。但从临江重百超市货架上产品数量的对比来看，焦糖味瓜子所剩无几。此外，售罄缺货的瓜子类食品有老闫家南瓜子和福财记手剥大瓜子。此外，洽洽小湿煮辣卤花生、如水鱼皮花生、如水什锦果仁等，也处于缺货状态。

好吃的饼干，也是刷剧听曲的必备食品。相对于方便面，几家超市中饼干的货源都十分充足，但依然有少数几种产品出现售罄的情况。在临江重百超市，奥利奥的几款饼干销售情况均不错，其中巧轻脆夹心饼干柠檬芝士口味在货架上已暂时缺货。在新世纪超市，奥利奥草莓味夹心饼货架上仅剩一盒。有些意外的是，一款名为太平加钙奶盐苏打的饼干在临江重百和新世纪超市也均已售罄。

美食自述

童年怀旧型

讲述人：彭敏 36岁 公司职员、家庭主妇

最爱食品：洽洽黑糖瓜子、大白兔奶糖、上好佳番茄味薯片

我是个五香嘴，但比较保守，一旦认定了一种味道，就不太喜欢尝试新鲜口味。这次疫情，为了保证自己的零食供应，我早早就按顽固口味买不少存货。

例如薯片，我只吃上好佳的番茄口味薯片，因为某著名品牌的薯片在我看来太咸，一直都吃不惯，其他品牌就更没兴趣去尝试了。瓜子是在我的零食谱中少数口味“变节”的东西，最开始，我特别喜欢洽洽奶油味瓜子，后来突然发现焦糖味的更带感，就迅速转变了口味。牛肉干我最喜欢孜然口味牛肉干，麻辣味足，且很有嚼头。

此外，我最爱的是大白兔奶糖，最老的那种。因为小时候重庆很难买到，而爸爸从上海带了一些回来。当时我觉得这是世界上最好的美味。

发掘创新型

讲述人：陈怡 38岁 某传媒公司合伙人

最爱食品：美国芝士香肠、成都钵钵鸡油辣子海椒

我算得上典型的重庆吃货，最喜欢的是重庆小面和重庆火锅。疫情发生之前，几乎每天早上都吃小面，每周必须吃火锅。

疫情停工在家，在朋友推荐下，我尝了两种国外进口的香肠，一种是美国的芝士味早餐香肠，一种是德国的香葱油煎香肠。德国的葱香味我着实吃不惯，但美国芝士香肠却迷住了我，于是我便网购了十来斤，甚至因此改变了些许饮食习惯，开始尝试早上用牛奶配香肠。

当然，对小面的怀念依然是不可抑制的。外面吃不到，我就自己下面，但佐料却成了大难题，特别是没有好的油辣子海椒。好在我在网上看见一款辣椒拌料，到手之后，小面水准蹭蹭上了一个档次。

养生健身型

讲述人：徐颖 32岁 媒体公关从业者

最爱食品：全麦面包、脱脂酸奶、咖啡

我是健身爱好者，平时坚持每天跑步、健身。疫情发生后呆在家里，每天的健身依然没有打断。

因为喜欢健身，所以我对食品的要求是低脂低糖、健康环保。购买食物时首先考虑的是配方表。例如我家里长期囤有麦片和酸奶，以酸奶为例，我的要求是碳水化合物的占比低于百分之四，综合考察了各种品牌，选定了和润的一款纯酸奶，长期只买这一种酸奶。

主食我买了不少全麦面包，也是严格按照配方表来挑选，要求必须是全麦粉排在配方表的第一位，而如果小麦粉排在第一位，全麦粉含量不超过10%的我都不会购买。

我还有一个爱好就是喝咖啡，家里速溶、挂耳、手冲和胶囊各种类型、各种口味的我都买了不少。而手冲咖啡则是心情好的时候，自己动动手，找点乐子。