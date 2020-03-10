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超长寒假难适应 换位思考促和谐

2020年03月10日08:32 来源：新华网

　　因疫情带来的超长寒假，不少家长在感叹在家带孩子的艰辛，很多人想：“天哪，什么时候才能真正开学啊？”

　　教育界人士分析认为，超长假期加剧家庭矛盾非常正常，孩子们可能也在期待“什么时候才能真正开学”，这既考验家庭教育水平，也考验孩子的自主管理能力，而家长是孩子的第一任老师，更需要首先提高自己的应对能力。

　　请考虑孩子的感受

　　“你觉得家无宁日，考虑过孩子的感受吗？”

　　有着28年教龄的大连市第39中学初中教师元延花说：“许多过去不愿意上学的孩子，现在也渴望回到学校，他们也在想什么时候才能真正开学呢。”

　　一些家长假期里感叹家有“熊孩子”，这种感受很正常。元延花说，孩子放假在家，家庭生活的规律节奏被打乱，课程的选择也给家长带来困惑与焦虑，又要操心孩子的一日三餐，担心孩子的安全、交友、网络……其实家长也应考虑孩子的正常需求，爱玩、爱动的孩子现在宅在家里，正常的交往、学习等环境被改变，他们可能也很不适应。

　　换位思考才能家庭和谐。元延花说，如果父母太主观，一味以个人的观点强压孩子，不但家庭矛盾会不断出现，还可能会影响孩子的成长，所以每位家长都应该理解孩子的天性，考虑孩子的兴趣、爱好、需求，增加与孩子的有效沟通。家庭矛盾是可以化解的，亲子关系也可以更和谐。

　　“没有人能代替孩子的成长。”大连市第48中学(高中)校长刘长存说：“家长给孩子创造一个安静的、适合学习的家庭环境就足够了，不要过多唠叨，不要过多监视。跟孩子多交流，多赏识孩子，想替孩子把所有的诱惑都挡在门外、帮孩子做好一切，这是陷入了严重的误区。”

　　大连市沙河口区中心小学校长孙晓燕说，一些家长缺少对儿童认知心理学和成长发展规律的正确认识，产生一定的焦虑情绪，这是一种正常的心理现象。她认为，超长假期其实是不可多得的亲子交流机会，每一位家长都应该学会从孩子的角度甚至老师、校长的角度思考问题，这是教育的关键。

　　“你才是孩子的第一任老师。”

　　“别以为教育孩子就是老师、学校、培训机构的事，你才是孩子的第一任老师。”

　　元延花说，“爱玩好动的孩子走不出家门，其实更希望得到家长的理解、关爱。这种时候，家长一定不要把自己的焦虑传递给孩子，而是要平心静气，担起自己的责任，把孩子的生活、学习安排好，让孩子保持良好的状态。”

　　“父母是孩子的第一任老师，家庭是孩子的第一课堂。”孙晓燕认为，“家长的言行举止对孩子的成长起着非常重要的作用，最初的道德教育是在家庭中完成的，潜移默化的影响和无声的教化将伴随着孩子一天天长大，家长的自我形象、威信尊严、思想品德、学识才能、语言风格、行为习惯等特征对子女有很大的影响，家长要是能在假期主动发挥示范作用，对子女的教育将收到‘事半功倍’的效果。”

　　“会学”比“学会”更重要

　　“一个假期结束，孩子们会有不同的变化。”孙晓燕说。

　　孙晓燕认为，孩子习惯的养成是从“他律”到“自律”的转变过程，他们最应该学会的是“会学”，即善于自主学习、自主管理，“会学”比“学会”更重要。老师不在身边，父母又要工作，更需要孩子自主学习，因此自律性越差的孩子受疫情的影响会越大。

　　刘长存认为假期变长是对学生自主发展能力的一次检验：“长假结束后，那些自主发展能力强的学生，不仅学习会保持进度，而且身体锻炼和广泛阅读可能比在校还要好。”他认为，过度责骂、唠叨对孩子提高自律性帮助不大，反而可能加重亲子矛盾，家长要反思自己的榜样作用发挥得怎么样，反思家庭的氛围怎么样，要做孩子的朋友，跟孩子对话，帮助他想办法自我管理。

　　疫情打乱了孩子和家长的原有生活规律，但这也是家长对孩子进行言传身教的好机会。刘长存说：“什么时候才能开学，要由疫情防控的情况决定，这种时候家长千万不能怨天尤人，而是要直面困难，解决矛盾。如果通过疫情和家长的应对能让孩子明白，矛盾困难客观存在，攻坚克难才能不断进步，这将是最好的言传身教。”

(责编：许心怡、崔元苑)


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