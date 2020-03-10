“友谊能够打败任何病毒！爱你中国！”斯里兰卡德薇女子学校的同学们在给中国朋友制作的爱心贺卡上这样写道。日前，她们收到来自中国国家主席习近平夫人彭丽媛的复信。彭丽媛在信中感谢她们来信支持中国抗击新冠肺炎疫情，勉励她们为传承中斯友好作出贡献。

德薇女子学校是斯里兰卡一所知名公立学校。日前，该校43名学生代表联名致信彭丽媛并附上亲笔画，表达对中国抗击新冠肺炎疫情的支持。

收到彭丽媛的亲笔复信后，学校师生备感亲切与鼓舞。萨马拉辛哈校长说，复信情真意切，温馨感人。德薇女子学校的成长历程伴随着斯中两国人民的友谊不断发展，学生们热爱中国和中国文化，希望今后为斯中友谊作出更大贡献。

女校学生们在接受新华社记者采访时表示，复信中“爱心是我们抗击疾病最强的力量”这句话也正是她们想要传达的心声。

德薇女校与中国有着延续多年的密切联系，不仅经常有学生参加在中斯两国举办的艺术和体育交流，还与中国两所学校结成姊妹学校。德薇女校每两年举办一次的绘画展览中，每次都能收到大量来自中国的画作。

此次新冠肺炎疫情发生后，牵挂着中国朋友们的德薇女校同学们决定，通过亲手绘制的图画和信件向中国朋友传递爱心和友谊。16岁的阿蒂卡拉姆绘制了题为“我们和你们在一起”的画，一名斯里兰卡女孩和一名中国女孩紧紧相拥。她对记者说，想借此表明我们永远与中国人民同在，表达对中国抗击疫情的支持。

乌佩克莎妮的画上写着“我们支持中国”。她对记者说，画的右边是在武汉抗击疫情的中国医生和患者，左边是与他们握手的斯里兰卡一家人。这幅画要传递的是“来自斯里兰卡人民的支持”。

该校43名学生代表在联名写给彭丽媛的信中表示，希望艺术这种通用语言能够成为在这一困难时期将斯中两国人民团结在一起的方式。

结束采访时，女校的同学们纷纷将精心制作的爱心贺卡交给记者，传达来自斯里兰卡的深厚情谊。17岁的贾亚沃德尼的贺卡上画着三颗红红的爱心，上面写道：“在每一个艰难的时刻，你们总是和我们在一起，在通往更美好未来的每一步，我们也会与你们并肩。”

（新华社科伦坡3月9日电）