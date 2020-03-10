河北强化污染源自动监测设备监管

人民网石家庄3月9日电 （记者张腾扬、史自强）记者从河北省生态环境厅获悉：为在减少现场执法频次的同时，确保企业污染达标排放，河北各地将全方位加强污染源自动监测设备监督管理，强化自动监测设备超标（异常）处置。

根据要求，各地要建立完善的超标（异常）数据“发现—核实—审核—移交—核查—反馈”平台化处置机制。重点排污单位应如实填报超标（异常）数据发生的原因，并提供佐证材料。各级生态环境部门负责审核判定，确认超标（异常）属实或无法准确判断的，移交同级执法部门处置。生态环境执法机构要及时开展现场核查，对自动监测设备故障率高、运维不到位等情形，依法依规处罚到位；对篡改、伪造自动监控数据的，严厉打击，移交公安部门。

此外，河北鼓励各地利用远程执法抽查手段，加大远程执法抽查频次，对超标排放、偷排偷放等环境违法行为，严查重处，切实保障企业达标排放。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 14 版）