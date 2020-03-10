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草长莺飞春已至，又到一年植树时。我国森林面积和蓄积连续30多年保持“双增长”，成为全球森林资源增长最多的国家，这得益于持之以恒的国土绿化行动。

从筑牢北方生态安全屏障到打造最美长江岸线，从让荒山秃岭披绿装到为沃野农田织密防护林带，多地正紧锣密鼓开展新一轮绿化行动。

眼看距离今年春季绿化开工的时间越来越近，内蒙古包头市青山区农牧局副局长王天理有些着急。他忙着对接施工公司，确定今年的6000亩绿化地块，协调企业组织工人按时复工。

“这几天，总算可以舒一口气了。3月15日机械设备开始进场平整绿化土地，应该不成问题。”王天理说，“等天气暖和了，我们还要对以前栽植的6.76万亩林地665万株苗木进行养护。”

草长莺飞春已至，又到一年植树时。此前召开的全国林业和草原工作会议透露，2019年全国共完成造林1.06亿亩、森林抚育1.14亿亩，建设国家储备林1000万亩以上。2020年全年计划完成造林1.01亿亩、森林抚育1.2亿亩。

随着气温的回升，多地正在掀起新一轮的绿化热潮。

防疫不误植树时节

自2月21日从疫情防控检查点撤下来，王天理就一直没闲着。当地林业工作职能由农牧局承担，农牧局要赶紧落实完成今年春季绿化的前期准备工作，因为青山区今年要进行6000亩大青山南坡绿化生态修复工程。

据了解，去年内蒙古全年完成营造林1363万亩、种草3210万亩，超额完成年度目标。近日，内蒙古召开全区林业和草原工作电视电话会议，确定今年营造林任务目标1297万亩，种草任务目标1500万亩。

如何保证绿化工作的顺利推进？内蒙古林草局局长牧远介绍，必须做好林草种苗、科技创新推广等相关支撑保障工作，确保各项工作任务的圆满完成。“我们要加强种苗、草种基地建设，建设中国草种资源库。全面落实林木种苗质量管理制度，加强质量监督管理能力建设。还要在全区范围内开展种苗质量监督抽查，打击侵权假冒等违法行为。在这个基础上，积极推进重点实验室和生态站建设，加强科技创新，依托林业科技推广示范资金推进成果转移转化。”他说。

今年，内蒙古还将开展草原生态现状调查，推进退化草原生态修复国家试点和草原政策性保险试点工作。全力开展乡村绿化美化，因地制宜种植树木花草，加强农田防护林建设，力争新增绿化面积100万亩，村庄绿化率达到30%以上，建设完成乡村绿化美化示范村1000个，创建国家森林乡村300个以上。

扮靓长江最美岸线

扬镐挥锹，铆足了劲；扶苗培土，又格外小心细致。3月2日，江西省九江市彭泽县芙蓉墩镇江河村村民李孝荣和70多名工友一起来到长江城防大堤上植树，当天共栽种杨柳6000余株。

作为九江市打造“长江最美岸线”的重点绿化工程，当地河道和林业部门每年都要组织群众到大堤上植树增绿。听说县里招工，每天150元工钱，家住附近的李孝荣第一时间就报了名。她说，“这几年，江边种了不少树，景色美多了，变化大着嘞。”

江西是林业大省，也是国家生态文明试验区，森林覆盖率达63.1%。2018年5月，九江启动了打造“山美、水美、岸美、产业美、环境美”的长江岸线行动。截止到2019年底，沿岸线内外栽植乔木数量69.1万株（不含矿山复绿）、灌木1433.2万株、种植草皮223.8万平方米。

据介绍，2019年，江西在长江岸线和昌九、泰井、沪昆、济广、昌铜、抚吉高速公路，昌赣、沪昆、赣深高铁等10条主要通道和廊道两侧，栽植绿化美化彩化珍贵化树种255万株。

当前，江西正抓紧植树造林的黄金时期，推进新一年度的植树造林计划。

修复农田防护林网

“这地方没树可不行，风沙太大，刮风的时候都看不到人，刮得你睁不开眼。如果没有防护林，地里的种子和肥料都能给吹跑了。”在吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县王府站镇青龙山村，村民亢玉忠指着远处一行缺苗断条的防护林说：“这些树已经长了40多年了，有的枯死了，有的老化了，有的被风吹折了，当时种的树种也不好，很多农田防护林已经达不到防风固沙的效果，不更新不行了。”

亢玉忠去年承包了1.6公顷集体林地，开始进行农田防护林网更新修复。在承包的这片林地里，他栽种了适合当地气候的小城黑杨树苗，3年后就能见效。这些防护林在田野上纵横连亘，形成绿色的网格，起到防风沙、护农田的效果。

“这片地里更新采伐下来的老杨树，有22立方米，卖掉后我能有一部分收益。防护林的修复，政府给了补贴。刚种下树苗的这两年，还允许在林下间种，我准备种些豆类作物。”亢玉忠说。

前郭县位于吉林省西北部，松嫩平原南部，科尔沁沙带与嫩江沙带跨境而过，植树造林、防风治沙一直被摆在前郭县发展规划的重点位置上。

该县王府机械林场场长张东威介绍，早先风沙太大，下籽就会被刮飞，收成的多少，要看风的大小。如今，随着农田防护林和防风固沙林的增加，周边小气候也在随之改变。有了防护林，周边田地得到保护，农民收入也增加了。

2019年，吉林省全面启动大规模国土绿化行动，完成造林绿化120万亩，启动了中西部农田防护林网修复完善工程，共完成建设11.33万亩。据了解，2020年，吉林省计划完成造林绿化140万亩。吉林省将加快构建优势互补的东中西林草三大功能区，着眼健全国土绿化网络体系，推进公路铁路和江河库区绿化美化，进一步健全点、线、面相结合的森林生态系统。

国家林草局要求

做好绿化种苗生产供应（延伸阅读）

本报北京3月9日电 （记者顾仲阳）当前正值国土绿化的黄金时节，为统筹做好疫情防控和林草重点工作，国家林业和草原局近日下发通知，要求加强科学指导、信息服务和沟通对接，切实做好种苗生产单位复工复产和今春造林绿化种苗供应，有序推进国土绿化。

通知指出，春季是种苗生产和苗木出圃的重要时期，要因地制宜，分区施策，科学有效推进种苗生产单位复工复产。要按照一圃一策的原则，督促指导各项措施落实，帮助育苗单位解决防疫难题，坚决做到疫情防控和复工生产两不误。要加强信息服务，全面收集本地今春造林绿化信息和种苗供应信息，为种苗供需双方有效对接提供帮助。做好区域内苗木余缺调剂工作，尽量保证造林绿化用苗在本区域内解决。搭建和完善种苗网上交易平台，推进种苗生产单位上网销售，实现种苗交易的“线上化”。

通知指出，要聚焦当前受疫情防控影响的苗木运不出、生产物资运不进等问题，与当地交通运输、卫生防疫等部门主动对接，畅通运输通道，努力实现生产物资到位、苗木运输到位。通过采取实地或线上等灵活方式，帮助种苗生产单位解决好苗木质量检验、检疫证办理等实际问题，为苗木出圃和运输提前做好准备。加强线上办公，实行种苗行政审批网上申报、网上办理，为种苗生产单位提供便捷服务，努力把疫情对种苗生产造成的影响降到最低。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 14 版）