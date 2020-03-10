奋力夺取疫情防控人民战争胜利

习近平总书记指出，“打赢疫情防控这场人民战争，必须紧紧依靠人民群众。”当前全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，经济社会发展加快恢复，同时湖北省尤其是武汉市疫情形势依然复杂严峻，其他有关地区疫情反弹风险不可忽视。越是在这个时候，越要全面加强党的领导，坚持以人民为中心，广泛凝聚人民力量，夺取疫情防控人民战争的胜利。

全面加强党的领导。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。改革开放以来，我们党领导人民应变局、平风波、战洪水、防非典、抗地震、化危机，成功应对一系列重大风险挑战。新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。面对这场突如其来的疫情，习近平总书记高度重视，亲自指挥、亲自部署，多次召开会议，发表重要讲话，作出重要指示批示。党中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，提出相应要求。在党中央集中统一领导下，中央应对疫情工作领导小组多次召开会议研究部署疫情防控工作，中央指导组深入防控一线开展工作，为打赢疫情防控人民战争提供了坚强政治保证。国务院联防联控机制加强协调调度，及时协调解决防控工作中遇到的紧迫问题。相关部门各司其职，军队积极支援地方疫情防控。各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。全面加强党的领导，夺取疫情防控人民战争的胜利，党员、干部特别是领导干部要带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。

坚持以人民为中心。习近平总书记强调，“确保人民群众生命安全和身体健康，是我们党治国理政的一项重大任务。”新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头，防控工作取得阶段性成效。夺取疫情防控人民战争的胜利，必须始终坚持以人民为中心，深入学习贯彻以人民为中心的发展思想。一方面，广泛普及疫情防控知识，引导人民群众正确理性看待疫情，增强自我防范意识和防护能力。另一方面，及时回应社会关切特别是人民群众的合理诉求，不回避矛盾，积极推动问题解决。在疫情防控中，要注意把握好度，尽量采取对群众生产生活影响小、带来不便少的措施，主动做好心理疏导工作，引导全社会关心关爱确诊患者、隔离人员和患者家属，营造强信心、暖人心、聚民心的环境氛围。

广泛凝聚人民力量。习近平总书记指出，“要广泛发动和依靠群众，同心同德、众志成城，坚决打赢疫情防控的人民战争。”在抗击疫情的严峻斗争中，广大人民群众众志成城、守望相助，展现出坚韧不拔的顽强斗志和无坚不摧的强大力量。赢得疫情防控人民战争，必须充分发挥党密切联系群众的优势，发挥我国国家制度和国家治理体系密切联系群众的优势，激发人民斗志、凝聚人民力量，在动员群众、组织群众、凝聚群众中全面落实联防联控措施，构筑群防群治的严密防线。要推动防控资源和力量下沉，进一步充实社区力量，织密织牢社区防控网，外防输入、内防扩散，把社区这道疫情联防联控、群防群控的关键防线守严守牢。发挥工会、共青团、妇联等人民团体的重要作用，组织动员人民群众积极投身疫情防控。增强全体社会成员生态保护和公共卫生安全意识，移风易俗，依法革除滥食野生动物陋习，形成科学健康文明的生活方式。在全力以赴抓好疫情防控的同时，有序推进复工复产，推动经济社会持续健康发展，为战胜疫情汇聚强大合力、提供坚强保障。

（作者为湖南省社会科学院党组书记、院长）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 09 版）